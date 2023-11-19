Парень решил провести эксперимент и выяснил, почему опасно пить напитки из банок

Казалось бы, ну чего тут заморачиваться, все банки идут с завода в пластиковых упаковках и явно грязи и заразы всякой на них быть не может. Если только пыль какая от транспортировки, да и то не проблема - вытер её рукавом и все, чистенько и готово к употреблению.

Но не все так просто, мои любители жестяных баночек. Внезапно оказалось, что не особо-то они и чистые, не верите? Смотрите сами! Для чистоты эксперимента была куплена случайная банка с газировкой, собраны мазки и сделан посев на микробы. Результат, в принципе, закономерен.