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Парень решил провести эксперимент и выяснил, почему опасно пить напитки из банок

Парень решил провести эксперимент и выяснил, почему опасно пить напитки из банок

Автор:
19 ноября 2023 07:19
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   бактерии   газировка   жестяные банки   здоровые   эксперименты   
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И нет, это не нудные рассуждения по поводу количества сахара или качества пива. Тут все гораздо банальнее - бактерии на крышке.

Казалось бы, ну чего тут заморачиваться, все банки идут с завода в пластиковых упаковках и явно грязи и заразы всякой на них быть не может. Если только пыль какая от транспортировки, да и то не проблема - вытер её рукавом и все, чистенько и готово к употреблению.

Но не все так просто, мои любители жестяных баночек. Внезапно оказалось, что не особо-то они и чистые, не верите? Смотрите сами! Для чистоты эксперимента была куплена случайная банка с газировкой, собраны мазки и сделан посев на микробы. Результат, в принципе, закономерен.

Так что запасаемся спиртом. Для дезинфекции, а не для того, что вы там подумали. Ну а для совсем брезгливых - совет: выливайте содержимое банки в свежевымытый стакан и будет вам счастье!

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Метки: Видео   бактерии   газировка   жестяные банки   здоровые   эксперименты   
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3  комментария
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Дмитрий Час назад
Т.е. если обычной салфеткой бумажной протереть, то в принципе пойдёт?
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296
wgw 51 минуту назад
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