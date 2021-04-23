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Кот нашел себе лежанку с подогревом

Кот нашел себе лежанку с подогревом (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 апреля 2021 09:34
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   животные   кот   неожиданно   прикол   собака   сон   
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Многие собаки любят спать на холодном полу, кошки же предпочитают теплые и уютные места. Женщина запечатлела своего кота, удобно устроившегося на спине дремлющего пса. Хорошего мальчика это нисколько не смутило.

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Метки: Юмор   видео   животные   кот   неожиданно   прикол   собака   сон   
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☭Cheкаво☭ Час назад
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