Кот нашел себе лежанку с подогревом

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Многие собаки любят спать на холодном полу, кошки же предпочитают теплые и уютные места. Женщина запечатлела своего кота, удобно устроившегося на спине дремлющего пса. Хорошего мальчика это нисколько не смутило.
Хорошо устроился!
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