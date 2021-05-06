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Президент Ирландии попал в курьезную ситуацию из-за своего игривого пса

Президент Ирландии попал в курьезную ситуацию из-за своего игривого пса (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 мая 2021 08:37
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   животные   милота   прикол   собака   
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Президент Ирландии Майкл Хиггинс недавно выступил с речью по поводу кончины ирландского актёра Тома Хики. В какой-то момент скорбную речь политика чуть не сорвал его пёс. Животное появилось в кадре, когда президент стоял у микрофона и начало зазывать мужчину поиграть с ним.

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Метки: Юмор   видео   животные   милота   прикол   собака   
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Alex Chebrikov

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