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Президент Ирландии Майкл Хиггинс недавно выступил с речью по поводу кончины ирландского актёра Тома Хики. В какой-то момент скорбную речь политика чуть не сорвал его пёс. Животное появилось в кадре, когда президент стоял у микрофона и начало зазывать мужчину поиграть с ним.
Пёс прикусывал и облизывал руку хозяина и залазил носом под его пиджак.
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