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От простого к сложному: 5 видов отжиманий на брусьях

От простого к сложному: 5 видов отжиманий на брусьях (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 мая 2021 08:40
Сообщество : Спорт
Метки: видео   мастерство   мчс   отжимания   пожарный   спорт   спортсмен   
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Сотрудник пожарной охраны Анатолий Долецкий из Приморского края продемонстрировал пользователям сети несколько способов выполнения отжиманий на брусьях. Каждый следующий вид отжиманий сложнее предыдущего.

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Метки: видео   мастерство   мчс   отжимания   пожарный   спорт   спортсмен   
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11k
net Час назад
Поработаем над первым))
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53k
pynh 3 минуты назад
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886
Kruma 11 минут назад
скоро весь тикток сюда перепостят...
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SerGProS Полчаса назад
Красава, аки Ганнибал
Ссылка coub.com
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3k
Chev Chelios Полчаса назад
Я на брусьях отжимаюсь 80-90 раз обычным хватом, когда ноги внизу висят. Еще отжимаюсь с весом 25-40 кг раз по 20, но вот так как мужик ни одного раза не могу сделать.
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Сергей Час назад
не путайте отжимание на брусьях с акробатикой на брусьях.
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