От простого к сложному: 5 видов отжиманий на брусьях

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Сотрудник пожарной охраны Анатолий Долецкий из Приморского края продемонстрировал пользователям сети несколько способов выполнения отжиманий на брусьях. Каждый следующий вид отжиманий сложнее предыдущего.
«Самый сильный пожарный России… МСМК (мастер спорта международного класса) по пауэрлифтингу, ЭЛИТА по жиму», — написано на страничке мужчины в социальной сети.
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