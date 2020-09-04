FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Спорт 1704 поста • 347 подписчиков подписаться
Новое > Видео > Сообщество Спорт 
Новый рекорд в отжиманиях от спортсмена из Дубая

Новый рекорд в отжиманиях от спортсмена из Дубая (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 сентября 2020 10:38
Сообщество : Спорт
Метки: видео   отжимания   рекорд   рекорд гиннесса   спорт   
103
1
1
Познакомьтесь с 34-летним Валидом Яри, инженером-энергетиком из ОАЭ, который начал ходить в тренажерный зал еще подростком. Сегодня он известен как «Зверь Ближнего Востока» и у него более чем 650,000 подписчиков в социальных сетях.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: видео   отжимания   рекорд   рекорд гиннесса   спорт   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
1k
SSD 21 минуту назад
Так любой может... А без рук есть видео?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
11k
робт SSD 19 минут назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
595
likiloki 19 минут назад
Я бы снял часы. Видно же, что мешают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Vladimir Taranovich 24 минуты назад
сила негра велика
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Невероятная трансформация старого доброго «Динамо» (10 фото+видео) Невероятная трансформация старого доброго «Динамо» (10 фото+видео) Актёр, сыгравший Гору в «Игре престолов», поднял штангу весом в 501 килограмм Актёр, сыгравший Гору в «Игре престолов», поднял штангу весом в 501 килограмм Китайский подросток установил новый мировой рекорд по прыжкам со скакалкой Китайский подросток установил новый мировой рекорд по прыжкам со скакалкой Молодой гимнаст прыгнул выше собственного роста Молодой гимнаст прыгнул выше собственного роста Полицейский пёс присоединился к офицерам во время тренировки Полицейский пёс присоединился к офицерам во время тренировки Погружение на рекордную глубину 130 метров без акваланга Погружение на рекордную глубину 130 метров без акваланга
Vossen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

641881



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Открыв дедушкин гараж я был в шоке
8
249
Открыв дедушкин гараж я был в шоке
Закулисье голливудской классики
4
12
Закулисье голливудской классики
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Золотые и не только: что в православии обозначают цвета куполов?
5
19
Золотые и не только: что в православии обозначают цвета куполов?
По чему ностальгируют дети 90-х?
0
21
По чему ностальгируют дети 90-х?
Невероятная трансформация старого доброго «Динамо» (10 фото+видео)
Невероятная трансформация старого доброго «Динамо» (10 фото+видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Закрыл на ключ
0
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#факты#дтп#авария#фильмы#навальный#дети#авто авария#лучшее#ретро
#фото#интересно#интересное#подборка#актеры#movienews.film#природа#германия#настроение#смешные
#прикол#животные#история#кино#новинки#в мире#разное#картинки#позитив#фотографии

На что жалуетесь?

Вернуться