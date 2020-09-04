Новый рекорд в отжиманиях от спортсмена из Дубая

Познакомьтесь с 34-летним Валидом Яри, инженером-энергетиком из ОАЭ, который начал ходить в тренажерный зал еще подростком. Сегодня он известен как «Зверь Ближнего Востока» и у него более чем 650,000 подписчиков в социальных сетях.
Яри недавно удалось побить рекорд Гиннесса по количеству отжиманий с прыжком в сторону за одну минуту, выполнив впечатляющие 33 упражнения за одну минуту.
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Предыдущий рекорд, 26 отжиманий с прыжком, принадлежал индусу Харприт Сингху из, Германии.
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Метки: видео отжимания рекорд рекорд гиннесса спорт
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