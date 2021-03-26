Точно в лузу: спортсмен эффектно закончил забег

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Во время забега один из бегунов немного перестарался. Он обогнал всех своих соперников, но не сумел вовремя остановиться.
Похоже, что бегун раньше выступал за сборную Англии. Уж больно по-английски ушел.
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