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Точно в лузу: спортсмен эффектно закончил забег

Точно в лузу: спортсмен эффектно закончил забег (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 марта 2021 10:12
Сообщество : Спорт
Метки: видео   забег   неожиданно   неудача   прикол   спорт   спортсмен   фейл   
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Во время забега один из бегунов немного перестарался. Он обогнал всех своих соперников, но не сумел вовремя остановиться.

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Метки: видео   забег   неожиданно   неудача   прикол   спорт   спортсмен   фейл   
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32k
Лесли 🥰 16 минут назад
Рыбкой)))
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1k
Йожык 7 минут назад
С другой стороны вынырнет и дальше побежит
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588
zeros68 15 минут назад
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3k
Vladimir Taranovich 16 минут назад
тормозные колодки пора менять)))
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Mr.Adamson

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