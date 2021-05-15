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Идеальный инструктор по вождению

Идеальный инструктор по вождению (1 видео)

Автор:
15 мая 2021 21:18
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   инструктор по вождению   позитив   

Вот бы всем такого инструктора в автошколе.

Positive

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Метки: Юмор   инструктор по вождению   позитив   
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1  комментарий
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ддт 11 минут назад
Абсолютно лишние разговоры. Во первых отвлекают, по тому что он и так то за рулём волнуется, а тут ему ещё под это дело какую то дичь про подруг рассказывают. Во вторых типа юмор такой у "инструктора"?
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