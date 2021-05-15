FISHKINET
Новое
Новое
15 снимков, которые иллюстрируют настоящих гениев
Автор:
DarSie
Просто гифки, всякие и разные
Автор:
Юганск
Ностальгия
Автор:
Димон
Советские покорители Олимпа
Автор:
Юганск
Виртуальная галерея. Искусство Советского Союза. Соцреализм
Автор:
Юганск
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Сообщества
Сообщества
Идеальный инструктор по вождению
Сообщество:
Юмор
Превращение массивного куска железа в кованый гранат
Сообщество:
Сделай сам!
Молодой украинец в Польше хочет бомжевать, а не работать
Сообщество:
Калейдоскоп
Жаба повитуха интересные факты
Сообщество:
Животные
Жизнь замечательных питомцев
Сообщество:
Калейдоскоп
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
СОЗДАТЬ СООБЩЕСТВО
ТЕХ. ПОДДЕРЖКА СООБЩЕСТВ
ВСЕ СООБЩЕСТВА
Видео
Основное
Приколы
Животные
Факты
Своими руками
Лучшее за неделю
Лучшее за месяц
Туалет возле придорожного кафе удивил мужчину
Автор:
Mr.Adamson
Отличный улов юного рыбака
Автор:
3dmonkey
Спортсмен с неограниченными возможностями
Автор:
Mr.Adamson
Напросился: эффектное окончание словесной перепалки в магазине
Автор:
Alonso
Летающий Володя: пьяный мужчина спрыгнул с крыши дома на дерево
Автор:
Mr.Adamson
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Удача дала пинок под зад
Автор:
3dmonkey
Женщина оконфузились во время съемки момента предложения руки и сердца
Автор:
3dmonkey
Неожиданный вопрос консультанту
Автор:
3dmonkey
Высшая степень пофигизма
Автор:
Forestdude
Распухшая рука: девушка разыграла свою маму и показала её реакцию
Автор:
mindflixx
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Чайка попыталась обокрасть тюленя и пожалела об этом
Автор:
Alonso
Утка защитила птенцов от цапли
Автор:
Alonso
Обезьяны резвятся в бассейне опустевшего из-за коронавирусных ограничений отеля
Автор:
Forestdude
Поскорее бы бросил: муки ожидания пса
Автор:
3dmonkey
Неожиданная встреча рыбака с аллигатором
Автор:
mindflixx
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Сотрудники Московского Зоопарка показали, как зимой спят тушканчики
Автор:
Alonso
Почему перед сном стоит закрывать двери в комнатах
Автор:
Forestdude
21-летняя девушка откровенно рассказала о трудностях жизни с большой грудью
Автор:
Alonso
Функционирование ДНК показали в удивительной анимации
Автор:
Кот шашлык
Заложник
Автор:
TUKUTELA-сепар
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Когда муж сказал, что сварил маленький мангальчик
Автор:
mindflixx
Изготовление копии древнего деревянного дверного замка
Автор:
Vossen
Как сделать шоколад с нуля из какао-бобов
Автор:
Vossen
Видео, которым можно пытать кулинаров
Автор:
3dmonkey
Оригинальный способ почистить ананас
Автор:
Alex Chebrikov
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Сотрудник ДПС поднял на руки ребенка, чтобы тот мог получше рассмотреть военную технику
Автор:
Alonso
Лидер Rammstein Тилль Линдеманн выпустил снятый в Эрмитаже новый клип на песню Любимый город
Автор:
BZI
Позитив дня: cобака и её маленькая хозяйка наслаждаются прыжками на батуте
Автор:
Picard
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Мужчина "отомстил" мороженщикам, которые любят шутить над покупателями
Автор:
mindflixx
Мужчина заставил грабителя визжать от страха
Автор:
mindflixx
И зачем все усложнять?
Автор:
Alonso
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Ностальгия
Ностальгия
Первый в мире и единственный в СССР космонавт - еврей. Трудный путь Бориса Волынова в космос
Автор:
Иван Кемеров
Повседневная жизнь обыкновенного детского сада в 1936 году
Автор:
Юганск
Один против пятерых на танцплощадке
Автор:
Димон
Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней
Автор:
Юганск
Народная «киномама» СССР
Автор:
Fasces Sole
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Новости
Новости
Американцы в панике скупают бензин
Автор:
Болонка королевы
"Не паникуйте!": в сети появилась переписка учителя с восьмиклассниками казанской школы
Автор:
HomMiss
В Казани подросток расстрелял учителей и школьников
Автор:
InfoVoin
В Казани эвакуировали дом, где живёт мать подростка, расстрелявшего школьников
Автор:
HomMiss
Бельгийский фермер покусился на землю Франции
Автор:
Болонка королевы
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Авто
Основное
Видео
Аварии
ДТП
Авария дня
Тюнинг
В Екатеринбурге конфликт между водителем Porsche и пешеходом перерос в перестрелку
Автор:
Dionysus
20 уникальных автомобилей, заслуживающих аплодисментов
Автор:
Ева Тушенкина
Интересные ГИФки на автомототему
Автор:
Michael Scofield
Дальнобойщик не заметил легковушку и прижал ее к отбойнику
Автор:
Johnny
Редкий Plymouth Hemi Cuda 1971, за который могут выручить до 6,5 млн долларов
Автор:
Кот шашлык
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Дворовый актер, у которого еще нет Оскара
Автор:
Picard
Отключись от реальности: зрелищная автомобильная реклама
Автор:
Forestdude
Автолюбитель встретил неожиданного "пассажира"
Автор:
Forestdude
Водитель отомстил преступникам, которые пытались его ограбить
Автор:
Alex Chebrikov
Белка сделала шишечный тайник в автомобиле канадца
Автор:
Alex Chebrikov
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Один вопрос, КАК?
Автор:
Александр_17
В Волгограде водитель протаранил автомобиль ДПС, но уверен в своей невиновности
Автор:
HomMiss
Невнимательный водитель сбил человека, собиравшего деньги на проезжей части
Автор:
Ирина Николаевна
Ford против KIA: драка на дороге с погоней и неожиданным финалом
Автор:
Johnny
Смертельное ДТП возле Абакана
Автор:
Владимир
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Авария дня. Гонявший на заднем колесе мотоциклист попал в серьезное ДТП
Автор:
Johnny
Авария дня. Несовершеннолетний мотоциклист из Амурской области
Автор:
Johnny
Липецкий сенатор разъезжал пьяным по городу и сшибал дорожные знаки
Автор:
Dionysus
Серьезное столкновение двух обгоняющих автомобилей под Челябинском
Автор:
Johnny
Спасатели, спешившие на помощь к самоубийце, из-за отказа тормозов наехали на ребенка
Автор:
Result
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Авария дня. Да он всегда там так поворачивал
Автор:
Johnny
Авария дня. ДТП с участием мотоциклиста в Петербурге
Автор:
Johnny
Авария дня. Смертельное лобовое столкновение в Свердловской области
Автор:
Johnny
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Компания из Техаса построила Prius, предназначенный для охоты, и получилось довольно круто
Автор:
Кот шашлык
Ford Mustang в стиле блокбастера «Аватар» победил на тюнинг-шоу в Дубае
Автор:
RedBull
Безумный тюнинг для увеличения мощности и прямой связи с механиком
Автор:
Vossen
Hummer M1-R от Mil-Spec — ярко-желтый супервнедорожник мощностью 800 лошадиных сил
Автор:
Олег
Салон полный роскоши: болгары доработали интерьер советской «копейки»
Автор:
Олег
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Я Автор
По рюмочке
Автор:
Elena Tilzitskaya
Окуньки
Автор:
Elena Tilzitskaya
Щука рукотворная
Автор:
Elena Tilzitskaya
Рождение хариуса
Автор:
Elena Tilzitskaya
Мои командировки – Китай, Qingdao (Циндао)
Автор:
Lev
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Ещё
Новое
Сообщества
Видео
Ностальгия
Новости
Авто
Я Автор
Фишкина солянка
Чистилище
Смешные картинки
Антифишки
Политическая солянка
Ад'ок
Демотиваторы
Гифки
Еда
Спорт
Кубики
Военное
Фото
Книги
Анекдоты
Дикая природа
Игры
Путешествия
Кино
Лица проекта
Юмор
Селфи для фишек
Факты
FAQ
Животные
Закрыли доступ?
Истории
Лонгриды
Тех.поддержка
Девушки
Предложения проекту
Тесты
ИнфоFishki
О проекте
Реклама на фишках
Firework
Трансляция из заповедника
Перейти на новый дизайн
ru
en
Найти
поделиться
1
ещё пост
Идеальный инструктор по вождению
Сообщество
Юмор
12274 поста • 2645 подписчиков
подписаться
•
Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Новое
>
Видео
>
Сообщество Юмор
Positive
Идеальный инструктор по вождению
(1 видео)
Автор:
Positive
15 мая 2021 21:18
Сообщество :
Юмор
Метки:
Юмор
инструктор по вождению
позитив
Вот бы всем такого инструктора в автошколе.
Positive
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!
12347
Другие посты автора
Похожее видео
Что произойдет, если вдохнуть два тяжелых нетоксичных газа?
10:33:17
Коты пытаются преодолеть преграду из стаканчиков
11:29:32
Уборщик, который всегда мечтал стать бойцом
09:28:35
Витя, убьешь ты меня: счастливый день инструктора по вождению
08:13:03
Вызывайте экзорциста: мальчик забавно произносит слово «мама»
14:12:46
Попугай осознал, что перед ним друг, а не враг
14:41:12
Как может выглядеть поколение ТикТокеров через 50 лет
08:54:04
Когда вторая половинка уговорила посмотреть неинтересный тебе фильм
09:56:03
423
1
Предыдущее
Следующее
Авторский пост
Ссылки по теме:
Коты пытаются преодолеть преграду из стаканчиков
Когда вторая половинка уговорила посмотреть неинтересный тебе фильм
Попугай осознал, что перед ним друг, а не враг
Как может выглядеть поколение ТикТокеров через 50 лет
Что произойдет, если вдохнуть два тяжелых нетоксичных газа?
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки:
Юмор
инструктор по вождению
позитив
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
30
3
27
Понравилось
27
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Авторизуйтесь
или войдите через
Фото
Видео
Демотиватор
Мем
ЛОЛ
Twitter
Instagram
Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать фотографии, размером до 10Мб, формата JPG, PNG, GIF
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать видео, размером до 10Мб, формата MP4
OK
OK
Авторизуйтесь
или войдите через
Фото
Видео
Демотиватор
Мем
ЛОЛ
Twitter
Instagram
Audio
Отправить комментарий в:
Вконтакте
Отправить комментарий в Вконтакте
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать фотографии, размером до 10Мб, формата JPG, PNG, GIF
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать видео, размером до 10Мб, формата MP4
OK
OK
1
комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие
Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
ддт
11 минут назад
Абсолютно лишние разговоры. Во первых отвлекают, по тому что он и так то за рулём волнуется, а тут ему ещё под это дело какую то дичь про подруг рассказывают. Во вторых типа юмор такой у "инструктора"?
-1
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
Показать все
Показать ещё
(из
_
)
84-летний принц Италии объявил о передаче наследного титула инстадиве
Чайка попыталась обокрасть тюленя и пожалела об этом
Loading...
Напросился: эффектное окончание словесной перепалки в магазине
Магия заброшенных зданий
Как новенький: отреставрированный Fiat Dino Coupe 1967 от Bertone
Так я выгляжу, когда иду из магазина
10 вещей, которые появились благодаря Великой депрессии
Disney выдвинул Джину Карано на «Эмми» после её увольнения из «Мандалорца»
10 удивительных монстров из славянского фольклора
На калифорнийский пляж вымыло редкую глубоководную рыбу
Автохам не пропустил «скорую» и показал средний палец
Российские вебкамщицы - об изнанке работы
Как удалить скотч с бумаги и не порвать её
Приколы для заядлых автомобилистов
Женщина раскрыла измену любимого благодаря снимку с айфона (5 фото)
Быстрый водитель BMW влетел в «скорую» на юге столицы
Новости СМИ2
Обезьяны резвятся в бассейне опустевшего из-за коронавирусных ограничений отеля
Как в Средневековье защищались от подделок
По коридорам Чернобыля: жуткие снимки из-под саркофага сгинувшей АЭС
Артисты и их герои: кто самый похожий?
Если бы в блокбастерах играли собаки и кошки
Военные игрища в одном посте: авиадартс, танковый биатлон, Зарница и прочие
В Канаде нашли бутылку с письмом, которая могла быть сброшена с "Титаника"
Совсем недёшево: в Италии продают дизельный УАЗ
Зачем подделывали почтовые марки
Ничто не может отвлечь от шаурмы: хладнокровный израильтянин продолжал ужинать под звуки сирены
Геймер превратил сцену из игры в жанре хоррор в комедию
Кефаль теперь носит обручальное кольцо, которое потерял турист из Австралии
Впечатляющие кадры встречи громадной серой бычьей акулы с фридайвером
Как на самом деле выглядит "укуренный парень", чье фото стало мемом в 2011 году
Взгляните на универсал Mercedes-Benz с пробегом миллион с лишним километров, который сейчас...
"Броманс": придумали слово для крепкой мужской дружбы
Утка защитила птенцов от цапли
В Майами-Бич откроется парк подводных скульптур длиной 11 километров
Несовершеннолетний велосипедист попал под машину в ХМАО
Что-то вспыхнуло: в лифте китайской многоэтажки загорелся электроскутер
Такой майский жук: умилительный, удивительный и вредный
Израильтяне показали, как "Железный купол" справляется с палестинскими ракетами
В Якутии наконец поймали белого медведя, который забрел в поселок
7 интересных фактов о фильме «Овод»
Шалость не удалась: студентов посадили в тюрьму за мошенничество с фастфудом
Lykan HyperSport — единственный сохранившийся экземпляр из «Форсажа»
В Саратове на проезжую часть упало старое дерево: повреждения получили четыре автомобиля
10 актеров, которые сделали неправильный выбор и разрушили свою карьеру
Вызывайте экзорциста: 20+ питомцев, которые до чертиков перепугали хозяев
СМИ опубликовали фото с обысков в квартире казанского стрелка
Чем отличаются тревожные чемоданчики офицеров СССР и силовиков РФ
Отцу-герою мало шестнадцати жен
Авария дня. Смертельное лобовое столкновение в Свердловской области
Футболист АПЛ избил прохожего и угодил за решетку
Снимки Земли, сделанные астронавтами миссий "Аполлон" в 60-х годах
Что там вытекает: топ-10 дойных растений
Невероятный момент: горилла очарована человеческим потомством
15 занимательных фотографий различных диковинок
Ты не пройдешь: 20 невероятных дверей в бункеры и хранилища
Кинозлодеи, которых ненавидит весь мир
Показать ещё
Удиви меня!
✖
Так я выгляжу, когда иду из магазина
Как может выглядеть поколение ТикТокеров через 50 лет
Что произойдет, если вдохнуть два тяжелых нетоксичных газа?
Когда вторая половинка уговорила посмотреть неинтересный тебе фильм
Вызывайте экзорциста: мальчик забавно произносит слово «мама»
Витя, убьешь ты меня: счастливый день инструктора по вождению
Популярное видео
487
487
0
75
Сотрудник ДПС поднял на руки ребенка, чтобы тот мог получше рассмотреть военную технику
67
67
0
40
Сможете ли вы повторить упражнение, показанное 73-летней женщиной?
238
238
0
51
Удача дала пинок под зад
216
216
5
31
Как удалить скотч с бумаги и не порвать её
138
138
0
94
Шакалята: нападение дерзких ирландских подростков на девушек
324
324
0
75
Туалет возле придорожного кафе удивил мужчину
247
247
0
5
Позитив дня: cобака и её маленькая хозяйка наслаждаются прыжками на батуте
139
139
0
12
Команда "Балалайка!"
69
69
1
21
Ведутся взрывные работы
215
215
0
61
Распухшая рука: девушка разыграла свою маму и показала её реакцию
Популярное в сообществах
158
158
7
70
Мастер фотошопа из Казани прокачивает кадры из фильмов неожиданными персонажами
234
234
2
67
Ты не пройдешь: 20 невероятных дверей в бункеры и хранилища
Активность сообщества на фишках
Посты
Комментарии
Посещения
227
188
221
242
196
77
Дек
Янв
Фев
Мар
Апр
Май
100
80
60
40
20
0
Набирающие популярность в сообществах
5
5
0
0
Автовсячина
9
9
0
20
Без него весна – не весна: главное насекомое мая
Так я выгляжу, когда иду из магазина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов
вериф. авторов
сообществ
За день
За день
За неделю
За месяц
Весь топ
Юмор
2645
411
Калейдоскоп
13
161
Животные
1232
152
Политика
844
149
Аварии
459
91
Гифки
664
82
Новости со всего Мира
1213
81
Юмор
2643
2738
Криминал
246
1655
Жить в России
746
1108
ФотоМир
690
1058
Треники&Вареники
1051
828
Кино
1073
795
Автомир
720
690
Юмор
2643
12791
Треники&Вареники
1051
5476
Жить в России
746
5269
Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
1731
4162
Животные
1231
4155
ФотоМир
690
3347
Криминал
246
3323
Юмор
2643
421
Жить в России
746
6
Животные
1231
285
Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
664
2
Треники&Вареники
1051
51
Новости со всего Мира
1213
22
Истории
1185
15
За день
За день
За неделю
За месяц
Весь топ
Димон
3.6M
InfoVoin
89k
NAZARETH
525k
Иван Кемеров
1.7M
Николай Николаенко
185k
Юганск
500k
Татьянин день
85k
Димон
3.6M
NAZARETH
523k
Иван Кемеров
1.7M
InfoVoin
88k
Татьянин день
84k
Юганск
498k
Николай Николаенко
184k
Димон
3.6M
InfoVoin
88k
NAZARETH
523k
Татьянин день
84k
Николай Николаенко
184k
Юганск
498k
Иван Кемеров
1.7M
Димон
3.6M
Иван Кемеров
1.7M
Беспощадный критик
1M
Космический пионер
714k
Алексей
563k
NAZARETH
523k
Alexey Berestenko
516k
показать ещё
Весь топ
Мария
10k
Мария
10k
360
7k
Илья Варламов
23k
Мария
10k
360
7k
Scinquisitor
3k
Денис Ребриков
1k
Светлана Филатова
600
Столото
0
показать ещё
Лучшие демотиваторы
158
158
2
13
Перейти в раздел
Популярные теги
#фото
#факты
#животные
#СССР
#картинки
#сша
#китай
#автомир
#аварии
#смешно
#Юмор
#история
#интересное
#прикол
#кино
#шоу бизнес
#люди
#Разное
#забавно
#авто аварии
#интересно
#подборка
#дтп
#автомобили
#неожиданно
#Россия
#фотографии
#Москва
#новости
#прикольные
Нам нужно убедиться, что Вы не бот. Введите символы, изображённые на картинке ниже.
Обновить
На что жалуетесь?
Спам, реклама
Оскорбления пользователей сайта
Флуд
Разжигание межнациональной розни
Порнография
Мат
Трэш
Монетизация канала Youtube
Предложил спам-фильтр при добавлении комментария
Другое
Вернуться
Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с
политикой конфиденциальности
и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ok