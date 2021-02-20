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Уборщик, который всегда мечтал стать бойцом

Уборщик, который всегда мечтал стать бойцом (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 февраля 2021 09:28
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   позитив   прикол   уборка   уборщик   
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Камера наблюдения запечатлела позитивного парня, который решил развлечься во время уборки помещения. Он начал весьма технично орудовать рабочим инструментом и развеселил охранника, а затем и пользователей сети.

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Метки: Юмор   видео   позитив   прикол   уборка   уборщик   
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721
Николай 37 минут назад
Во психанул
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5k
Sergey 15 минут назад
Ссылка youtu.be
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