Уборщик, который всегда мечтал стать бойцом

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Камера наблюдения запечатлела позитивного парня, который решил развлечься во время уборки помещения. Он начал весьма технично орудовать рабочим инструментом и развеселил охранника, а затем и пользователей сети.
А он хорош! У него в наушниках наверняка заиграла главная тема из фильма Мортал Комбат.
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