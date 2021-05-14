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Женщина оконфузились во время съемки момента предложения руки и сердца

Женщина оконфузились во время съемки момента предложения руки и сердца (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 мая 2021 14:26
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   падение   пля   прикол   фейл   
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Мужчина пришел вместе со своей второй половинкой на песчаный пляж и решил сделать ей предложение руки и сердца. Их общей подруге было получено запечатлеть волнительный момент, но лишний вес сыграл с женщиной злую шутку.

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Метки: Юмор   видео   падение   пля   прикол   фейл   
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7k
Кенвуд Час назад
Сногсшибательное предложение
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Антон Семёныч Полминуты назад
Помню была такая передача
Ссылка vk.com
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1k
JulZh Минуту назад
Ну такое себе
Как то на постанову смахивает.. Вышли такие, их УЖЕ снимают. Посмотрели в камеру с явным знанием кто и зачем ведет съемку. Встали на нужном месте Та, что с телефоном, такая - хоба, а у меня уже все включено... Ииии.. жопа перевесила голову. А вообще, это как то до омерзения грустно, чтоль
Просто вообще не ценить свое здоровье, вот так раскармливаясь...
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27k
Кот Баюн 2 минуты назад
Какое отвратительное зрелище... пипец они все ""стройные" животные... это же реально бесполезная биомасса, что они могут делать, кроме жрать и срать на пособие? Какая от низ польза обществу?
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5k
SuperTroll 9 минут назад

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622
Вадим Иванов 10 минут назад
Киты и китобои.....
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3k
Chev Chelios 13 минут назад
Я конечно дико извиняюсь, но КАК такие свиноты задницу подтирают???
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6k
workmen77 Полчаса назад
Из жизни бегемотиков...
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8k
Majul Полчаса назад
Три порося на выгуле.
Как можно так жрать, что даже свое тело не в состоянии поднять.
Позорище. И доживут максимум до 50 лет. А та, что падает и то вряд ли. С таким весом и 40 уже много.
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5k
TirAn 39 минут назад
три толстяка
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22k
Батончик с маком 39 минут назад
Издалека это выглядело будто киты выбросились на берег
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64
118 42 минуты назад
Сила притяжения в действии.
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1k
Ясный Пень 44 минуты назад
Ради сохранения человека как биологического вида зто следует скормить рыбам.
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3k
Алексей 52 минуты назад
Эти америкосы совсем за собой не следят? Жирные как свиньи. Как можно так себя раскормить? Сердце, суставы и прочее испытывают коллосальные нагузки.
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1k
💰красава💰 58 минут назад
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1k
💰красава💰 Час назад
Это не женщина, это 9-летняя Американская девочка. :))))
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4k
Свирепый Бамбр Час назад
Съемки проходили в каком-то заповеднике?
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2k
Максим Час назад
Они же по колено в песок уходят, когда передвигаются. Мне кажется, что танковая атака должна выглядеть именно так.
Интересно, у таких людей есть собственная гравитация? Удобно, едят же постоянно, так раз, взял тарелку и пустил по орбите вокруг живота.
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13k
Serg2001 Час назад
Она как рыцарь. Если упадет, то без посторонней помощи уже... )
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9k
Kostick Час назад
бегемотики брачуются) это же сколько надо жрать, дабы в такое превратиться?
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9k
Kucher Час назад
Брачные игры гиппопотамов
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