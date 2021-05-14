Женщина оконфузились во время съемки момента предложения руки и сердца

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Мужчина пришел вместе со своей второй половинкой на песчаный пляж и решил сделать ей предложение руки и сердца. Их общей подруге было получено запечатлеть волнительный момент, но лишний вес сыграл с женщиной злую шутку.
Во время съемки момента предложения руки и сердца женщина запнулась и упала. Она пыталась встать, но раз за разом терпела неудачу.
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Как можно так жрать, что даже свое тело не в состоянии поднять.
Позорище. И доживут максимум до 50 лет. А та, что падает и то вряд ли. С таким весом и 40 уже много.
Интересно, у таких людей есть собственная гравитация? Удобно, едят же постоянно, так раз, взял тарелку и пустил по орбите вокруг живота.