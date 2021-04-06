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Решил мужик доску заменить, а она ему как раз

Решил мужик доску заменить, а она ему как раз (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 апреля 2021 09:47
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   доска   курьезы   неудача   прикол   фейл   
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Ремонтировавший деревянный пол мужчина попал в курьезную ситуацию. Он нашел идеально подходящую по размеру доску, положил её в нужное место и решил на неё наступить.

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Метки: Юмор   видео   доска   курьезы   неудача   прикол   фейл   
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6  комментариев
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9k
ГородДомов 43 минуты назад
а если бы в доске был гвоздь ?
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SerGProS 9 минут назад
Прекрасно всё: нога провалилась , в еп"лет прилетело не слабо, еще и прическа испортилась.
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21k
Батончик с маком 12 минут назад
Так можно и по фабержам получить, особенно если доска короткая
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7k
bum-bum 19 минут назад
а доска такая: "прибить надо!"
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2k
lekha-fil Полчаса назад
В смысле как раз? Может: "как даст"?
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31k
Опаньки lekha-fil Полчаса назад
теперь ему никто не даст
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