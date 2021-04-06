Решил мужик доску заменить, а она ему как раз

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Ремонтировавший деревянный пол мужчина попал в курьезную ситуацию. Он нашел идеально подходящую по размеру доску, положил её в нужное место и решил на неё наступить.
Неудачная попытка заменить прогнившую доску попала на видео.
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