FISHKINET
Сообщество Юмор 12185 постов • 2634 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
К вопросу о том, почему забивается канализация

К вопросу о том, почему забивается канализация (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 апреля 2021 09:45
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   неудача   неудачный день   прикол   фейл   
1431
1
1
Думаете, что у вас был скверный день? Тогда посмотрите видео с этим мужчиной, которого фортуна внесла в черный список. Возможно ваш день был не таким уж и плохим.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   видео   неудача   неудачный день   прикол   фейл   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Kostick 2 часа назад
эта белая пакость начала образовываться в трубах лет как 15-20 назад. или жиру стали жрать много, и сливать его в каналюку, или по одному из мнений, моющие средства виноваты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
19k
Андрей Иванов Kostick 2 часа назад
В Англии относительно недавно коммунальные службы зафиксировали резкий рост числа засоров на магистралях. Была нанята фирма, специализирующаяся на анализе и установлении причин. После исследований выяснилось, что виновата туалетная бумага. Обычная (старого образца) бумага растворяется в воде чуть ли не за час, газета - меньше суток. Современные двух-трёхслойные радости для задницы - несколько дней. Они и создают засоры
На видио, кстати, нихрена не цемент. Это как раз похоже на туалетную бумагу. Рулонов пят, навскидку. Кстати, самая опасная хрень в этом плане - полусмотанный рулон туалетной бумаги, упущенный в унитаз. В трубе распухает и перекрывает нахрен трубу. А распадается долго, из-а относительной плотности намотки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Перст Указующий 9 минут назад
не впечатлило.
вот фотка индусов, ныряющих в дерьмо, "палха" что надо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
404
Dalekiy Poskot 46 минут назад
В студенческие годы был безнадежно влюблен в одну девушку. В силу своего ссыкунства в этом плане не смел даже посмотреть на неё. Жили в одной общаге. Я уже был старшим на блоке. В один из прекрасных дней канализация забилась так, что колодец два метра в высоту на половину забился дерьмом. На собрании старост, честь по прочистке этого говна выпала мне. Надо сказать что я вызвался добровольно, ибо я уже не мог терпеть вони по всему стояку, а мои коллеги естественно морозились и предлагали ждать сантехников. Дня три-четыре. Ну что ж, назвался груздем - полезай. Нашли где-то костюм химзащиты, старые зимние ботинки, обмотали ноги до колена пакетами и скотчем и соорудили маску на лицо. И полез я в колодец. Первые минут 20 я ничего не мог сделать ибо элементарно блевал. Потом, как ни странно привык. Вообщем за полтора часа удалось пробить трубу. Вылез я оттуда, ребята помогли мне раздеться и тут подошла ко мне та девушка и поцеловала меня. Я говорю, мол, неудобно, воняю мол. Она в ответ - водки хочешь? Уже через 2 часа в ее комнате я пил водку, она вино. Пельмени, которые она сварила специально для меня не забуду никогда))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Eltiftel Час назад
Учись студент! А то всю жизнь ключи подавать будешь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
90
Дмитрий Байков Час назад
думаю не будет лишним смыть во все раковины и туалеты дома по 5 бутылок фэйри, чтоб всё это дело "растопить"... наверняка у нас в доме в канализации что-то аналогичное есть... или не поможет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Психологическая поддержка Дмитрий Байков 52 минуты назад
все моющие средства рассчитаны на загрязнения биологической природы, не поможет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Опаньки 2 часа назад
жесть
у меня теперь стойкое ощущение, что меня окатило
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Eltiftel Опаньки Час назад
эффект 3D
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14
Sergio 2 часа назад
содержимое кошачьих лотков в туалет смывают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14
Sergio 2 часа назад
цементирующий песок
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
gavrosh 2 часа назад
Говномёт)
Вот работка, не позавидовать)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Не верь ушам и глазам своим: неловкие ситуации из разряда "показалось" (6 видео + 16 фото) Не верь ушам и глазам своим: неловкие ситуации из разряда "показалось" (6 видео + 16 фото) Везение - его второе имя Везение - его второе имя Решил мужик доску заменить, а она ему как раз Решил мужик доску заменить, а она ему как раз Точно в лузу: спортсмен эффектно закончил забег Точно в лузу: спортсмен эффектно закончил забег Маленький секрет двери в воротах Маленький секрет двери в воротах Игры с огнем закончились "зажигательными танцами" Игры с огнем закончились "зажигательными танцами"
Alonso

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

641640



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В США вооруженный ножами мужчина попытался атаковать полицейского
1
179
В США вооруженный ножами мужчина попытался атаковать полицейского
"Бабулеграм": когда твой внук - инженер-программист
2
91
"Бабулеграм": когда твой внук - инженер-программист
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Весёлые истории о нас ( продолжение)
0
19
Весёлые истории о нас ( продолжение)
В отелях Hilton собак обслуживают почти как людей
0
2
В отелях Hilton собак обслуживают почти как людей
Не верь ушам и глазам своим: неловкие ситуации из разряда "показалось" (6 видео + 16 фото)
Не верь ушам и глазам своим: неловкие ситуации из разряда "показалось" (6 видео + 16 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Товары для фитнеса
2
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#история#сша#Россия#аварии#интересное#отдых#комментарии#птицы
#Юмор#природа#в мире#красота#факты#СССР#города#дети#питомцы#шоу бизнес
#интересно#животные#люди#дтп#подборка#авто аварии#картинки#кино#позитив#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться