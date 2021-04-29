К вопросу о том, почему забивается канализация

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Думаете, что у вас был скверный день? Тогда посмотрите видео с этим мужчиной, которого фортуна внесла в черный список. Возможно ваш день был не таким уж и плохим.
Видео, которое способно передать запах.
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На видио, кстати, нихрена не цемент. Это как раз похоже на туалетную бумагу. Рулонов пят, навскидку. Кстати, самая опасная хрень в этом плане - полусмотанный рулон туалетной бумаги, упущенный в унитаз. В трубе распухает и перекрывает нахрен трубу. А распадается долго, из-а относительной плотности намотки
вот фотка индусов, ныряющих в дерьмо, "палха" что надо
у меня теперь стойкое ощущение, что меня окатило
Вот работка, не позавидовать)