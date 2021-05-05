FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10146 постов • 1229 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Сеанс синхронного кивания

Сеанс синхронного кивания (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 мая 2021 12:46
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   коты   прикол   чайка   
373
1
1
Девушка решила устроить своей кошке и сидящей за окном любопытной чайке день дрессировок. Она взяла какое-то лакомство в руку и начала водить ей из стороны в сторону. Готовый цирковой номер удалось запечатлеть на видео.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   коты   прикол   чайка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
816
GoInDown Час назад
Рыбки обоим.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Корпусная мебель для дома и офиса Корпусная мебель для дома и офиса Не самая удачная попытка снять кошку с дерева Не самая удачная попытка снять кошку с дерева Блудный кот возвращается домой Блудный кот возвращается домой Коты пытаются преодолеть преграду из стаканчиков Коты пытаются преодолеть преграду из стаканчиков Кот просит о помощи во время поездки в ветеринарную клинику Кот просит о помощи во время поездки в ветеринарную клинику Лошади быстро разоблачили самозванца Лошади быстро разоблачили самозванца
Пальмовый вор

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

871830



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
15 интересных фотографий из серии "Что будет, если..."
2
62
15 интересных фотографий из серии "Что будет, если..."
Майские праздники: ожидание и реальность
0
84
Майские праздники: ожидание и реальность
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Развод без согласия одного из супругов: нюансы и особенности процедуры
0
48
Развод без согласия одного из супругов: нюансы и особенности процедуры
«Гроза»: как название пьесы отражает ее смысл и суть?
1
19
«Гроза»: как название пьесы отражает ее смысл и суть?
"Я сошла с ума, мне нужна она": как сложилась жизнь бунтарки из группы "Тату" (8 фото)
"Я сошла с ума, мне нужна она": как сложилась жизнь бунтарки из группы "Тату" (8 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Чем Чехов не угодил?
0
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Россия#животные#интересное#красота#позитив#отдых#автомир#в мире#знаменитости
#Юмор#прикол#картинки#люди#подборка#аварии#СССР#прикольные#Украина#искусство
#интересно#история#природа#факты#дтп#комментарии#авто аварии#Фотографии.#ВОВ#приколы

На что жалуетесь?

Вернуться