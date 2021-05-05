Сеанс синхронного кивания

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Девушка решила устроить своей кошке и сидящей за окном любопытной чайке день дрессировок. Она взяла какое-то лакомство в руку и начала водить ей из стороны в сторону. Готовый цирковой номер удалось запечатлеть на видео.
Стоит отметить, что гость за окном подходил к вопросу выполнения команд более внимательно и ответственно.
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