Осел заржал над любопытной собакой, которую ударило током

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Собака решила поближе познакомиться с животными за электроизгородью и случайно задела её своим носом. Один из ослов отреагировал на это весьма неожиданно.
Похоже, что этот осел в прошлой жизни был пранкером. Видео необходимо смотреть со звуком.
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