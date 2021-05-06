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Осел заржал над любопытной собакой, которую ударило током

Осел заржал над любопытной собакой, которую ударило током (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 мая 2021 10:13
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   видео   животные   лошадь   осел   электроизгородь   
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Собака решила поближе познакомиться с животными за электроизгородью и случайно задела её своим носом. Один из ослов отреагировал на это весьма неожиданно.

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Метки: Реакция   видео   животные   лошадь   осел   электроизгородь   
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4  комментария
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1k
💰красава💰 42 минуты назад
Меня больше всего порадовал смех самки Гиены за кадром.

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8k
Вася Минуту назад
оператору телефон в жопу засунуть
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6k
Сгусток позитива Полчаса назад
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20k
hebpat Полчаса назад
помоему там ослица а не осёл ржал
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