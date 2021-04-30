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Сообщество Без кота и жизнь не та 872 поста • 378 подписчиков подписаться
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Котенок разговаривает со своей хозяйкой

Котенок разговаривает со своей хозяйкой (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 апреля 2021 13:25
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   животные   котенок   коты   милота   прикол   разговор   
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Живущий в Мексике котенок по кличке Арчи решил поболтать со своей хозяйкой во время завтрака.

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Метки: видео   животные   котенок   коты   милота   прикол   разговор   
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Corvus Corax Час назад
Малыша неделю не кормили...
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Летучий Мыш Corvus Corax Полчаса назад
Такое впечатление, что только-только подобрали. Разве что отмыть еще успели.
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Кенвуд 4 минуты назад
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Михаил Сметанкин 17 минут назад
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9k
Алексей Час назад
Пуси Кэт)
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