Котенок разговаривает со своей хозяйкой

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Живущий в Мексике котенок по кличке Арчи решил поболтать со своей хозяйкой во время завтрака.
Из этого ролика получилась бы отличная реклама корма со слоганом "Вашему коту настолько понравится наша еда, что он постоянно будет о ней говорить."
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