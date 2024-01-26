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Сообщество Без кота и жизнь не та 1951 пост • 498 подписчиков подписаться
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Ты следующая: маленький любитель кусаться

Ты следующая: маленький любитель кусаться

Автор:
26 января 2024 08:03
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   котёнок   кусь   милота   
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Маленький, но очень свирепый хищник доказал, что ему чужды ласки. Будущая машина для убийств!

А что, если не всем нашим домашним любимцам нравится, когда мы их жамкаем и тискаем? А некоторым не нравится настолько, что они практически готовы пойти на убийство, как котёнок из этого видео.

Женщина поцеловала, казалось бы, милую прелесть в макушку, на что эта самая прелесть превратилась в пушистого убийцу.

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Метки: Видео   Прикол   животные   котёнок   кусь   милота   
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18k
Женя 14 минут назад
Вот машина!
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10k
Дмитрий Полчаса назад
Сегодня день котиков?
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