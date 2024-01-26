Ты следующая: маленький любитель кусаться

А что, если не всем нашим домашним любимцам нравится, когда мы их жамкаем и тискаем? А некоторым не нравится настолько, что они практически готовы пойти на убийство, как котёнок из этого видео.

Женщина поцеловала, казалось бы, милую прелесть в макушку, на что эта самая прелесть превратилась в пушистого убийцу.