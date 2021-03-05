Котенок не смог сдержать слез, когда остался один в приюте

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Камера наблюдения в китайском приюте для животных сняла на видео очень грустного котёнка. Малыш проснулся позним вечером и увидел, что все его братья и сестры куда-то пропали.
Дело в том, что всех его родственников разобрали новые хозяева. Оставшись в одиночестве, котенок загрустил и заплакал.
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домашние животные, к примеру - кошки и собаки, могут и умеют проявлять элементарные чувства, такие как радость, печаль, ревность и проч. и этот котёнок, несомненно, опечален и испуган наступившим одиночеством, но вот плакать, как выражение печали, котики не умеют. скорее всего, у него проблемы с глазами. кошачьи слезы – это естественная реакция на какой-то раздражитель - травму или заболевание.
но котика жалко, да.