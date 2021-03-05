FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 827 постов • 366 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та 
Котенок не смог сдержать слез, когда остался один в приюте

Котенок не смог сдержать слез, когда остался один в приюте (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 марта 2021 14:06
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Реакция   видео   животные   котенок   коты   милота   одиночество   слезы   
457
1
1
Камера наблюдения в китайском приюте для животных сняла на видео очень грустного котёнка. Малыш проснулся позним вечером и увидел, что все его братья и сестры куда-то пропали.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Реакция   видео   животные   котенок   коты   милота   одиночество   слезы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
insaider 2 часа назад
Жаль котейку,надеюсь ему достанутся хорошие хозяева!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
schmubu Час назад
сплошная милота и... лайкодрочество.
домашние животные, к примеру - кошки и собаки, могут и умеют проявлять элементарные чувства, такие как радость, печаль, ревность и проч. и этот котёнок, несомненно, опечален и испуган наступившим одиночеством, но вот плакать, как выражение печали, котики не умеют. скорее всего, у него проблемы с глазами. кошачьи слезы – это естественная реакция на какой-то раздражитель - травму или заболевание.
но котика жалко, да.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
amrita Час назад
Кто такую красоту обидеть смог?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вам такое не по карману: чем любят кичиться российские звезды (21 фото) Вам такое не по карману: чем любят кичиться российские звезды (21 фото) Маленький хищник отказывается делиться добычей Маленький хищник отказывается делиться добычей Забавное видео с котами и падающими костяшками домино Забавное видео с котами и падающими костяшками домино Мужчина наткнулся на брошенного котенка и теперь путешествует вместе с ним Мужчина наткнулся на брошенного котенка и теперь путешествует вместе с ним Кошка пытается привлечь к себе внимание хозяйки Кошка пытается привлечь к себе внимание хозяйки В закрытом для людей океанариуме провели экскурсию для котят В закрытом для людей океанариуме провели экскурсию для котят
Picard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

612276



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Обиженный ребёнок обвинил 83-летнего тренера в домогательствах
4
262
Обиженный ребёнок обвинил 83-летнего тренера в домогательствах
«Замёрзший» российский город: люди бросили все и сбежали
1
151
«Замёрзший» российский город: люди бросили все и сбежали
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Невесомый муссовый торт без выпечки // Торт лимонный мусс
6
13
Невесомый муссовый торт без выпечки // Торт лимонный мусс
Удивительная разница до и после уборки: 16 примеров
0
2
Удивительная разница до и после уборки: 16 примеров
Вам такое не по карману: чем любят кичиться российские звезды (21 фото)
Вам такое не по карману: чем любят кичиться российские звезды (21 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#история#подборка#аварии#люди#шоу бизнес#автомобили#Разное#актеры
#фото#интересное#факты#дтп#кино#приколы#автомир#позитив#кот#авария дня
#животные#прикол#картинки#Россия#авто аварии#сша#знаменитости#СССР#полиция#китай

На что жалуетесь?

Вернуться