Как крохотный цыпленок петуха гонял

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В соцсетях набирает популярность видео из вьетнамского города Чавинь, на котором запечатлен убегающий от маленького цыпленка петуха. Взрослая птица была шокирована наглостью крохи, но не решилась на какие-либо агрессивные действия.
Маленький и очень настойчивый преследователь.
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Это рефлексы у них такие.