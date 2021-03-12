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Как крохотный цыпленок петуха гонял

Как крохотный цыпленок петуха гонял (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 марта 2021 13:41
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   животные   милота   петух   прикол   цыпленок   
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В соцсетях набирает популярность видео из вьетнамского города Чавинь, на котором запечатлен убегающий от маленького цыпленка петуха. Взрослая птица была шокирована наглостью крохи, но не решилась на какие-либо агрессивные действия.

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Метки: Юмор   видео   животные   милота   петух   прикол   цыпленок   
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6  комментариев
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45k
Albert GER Час назад
Для тех кто в вьетнамском танке - малыш просто защиты искал под крылышком.
Это рефлексы у них такие.
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88k
сапер Водичка 6 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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223
Третий 19 минут назад
Я не твой папа!!!!!
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1k
Роман Гамзалиев 22 минуты назад
Достойная замена растет !
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4k
просто Дмитрий 39 минут назад
Latvieša Sapnis. Mрія Хохла и далее...по списку
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4k
Олег 47 минут назад
Моряк салагу не обидит (с)
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