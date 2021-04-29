Когда запрещено снимать маску даже на пляже

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Одна из современных проблем пляжного отдыха, с которой приходится считаться.
Скоро на многих пляжах мира.
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