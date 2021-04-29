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Когда запрещено снимать маску даже на пляже

Когда запрещено снимать маску даже на пляже (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 апреля 2021 11:11
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Юмор   видео   загар   масочный режим   отдых   пляж   прикол   
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Одна из современных проблем пляжного отдыха, с которой приходится считаться.

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Метки: Девушка   Юмор   видео   загар   масочный режим   отдых   пляж   прикол   
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4  комментария
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10k
Джон Уик 2 часа назад
Какие нафиг пляжи. Пока что глухо дома сидим. Никого никуда не выпускают.
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3k
Денис Колосов Джон Уик 16 минут назад
это где? у нас всем пофиг, да и переболели уже все.. Хотя вчера в рыболовном магазине, меня даже перчатки заставили одеть, Москва. Но на улице, ходи как хочешь, маска не нужна
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4k
Свирепый Бамбр 46 минут назад
Этой лошадке никогда не стоит снимать маску!
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4k
panama Час назад
Скоро это будет модно
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