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Неудачная попытка украсть посылку с крыльца

Неудачная попытка украсть посылку с крыльца (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 февраля 2021 12:01
Сообщество : Юмор
Метки: Посылка   видео   вор   воровство   кража   оружие   
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Любитель чужого добра решил украсть посылку с крыльца дома. Однако внезапно появившийся владелец заставил воришку передумать.

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Метки: Посылка   видео   вор   воровство   кража   оружие   
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11  комментариев
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2k
salim777 2 часа назад
Жаль что не шмальнул. Это можно было бы номинировать на оскара. Нига грохнул нигу и всё толерантненько. BLM, ёпта!
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21k
MrGod Минуту назад
А с ноги по лицу в момент возвращения посылки?
Лошара, безнаказанность порождает дальнейшие действия.
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113
Семён Семёныч 12 минут назад
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2k
Frank Borman 17 минут назад
Что то совсем не толерантно. Афронигга хотел совершить прихватизацию посылки, а чувак с автоматом не дал ему это сделать. Наверное, чувак - криптокоммунист и не верит в свободный либеральный капитализм. Чубайса на него нет.
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15k
Dr.CrAzY 49 минут назад
коробочку с крыльца не убирать и отстреливать сразу на месте без предупреждения - будет самый декременализированный район ))
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3k
au3 55 минут назад
Он там что, на приманку охотится? Потому, как коробку в конце вроде бы так и не занес в дом
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58k
Viktor Час назад
Вор у вора дубинку украл!
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
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2k
Max Lu 2 часа назад
красиво, а вообще не фиг у двери оставлять пакеты
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13k
homerchik 2 часа назад
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