Неудачная попытка украсть посылку с крыльца

Любитель чужого добра решил украсть посылку с крыльца дома. Однако внезапно появившийся владелец заставил воришку передумать.
С таким аргументом в руках любой передумает брать чужое! Обратите внимание, как быстро испарился подельник воришки.
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