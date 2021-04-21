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Ночная бабочка засмущалась, услышав необычное предложение от автомобилиста

Ночная бабочка засмущалась, услышав необычное предложение от автомобилиста (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 апреля 2021 10:49
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Девушка легкого поведения   Юмор   видео   ночная бабочка   позитив   предложение   проститутка   
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Девушка легкого поведения смутилась от странного предложения потенциального клиента. Мужчина не захотел пользоваться основным пакетом её услуг и попросил кое-что необычное.

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Метки: Девушка   Девушка легкого поведения   Юмор   видео   ночная бабочка   позитив   предложение   проститутка   
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17  комментариев
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8k
harlamov 2 часа назад
"Это лучше, чем сосать"

А чувак смотрю разбирается.
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17k
иванов дмитрий 17 минут назад
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472
Леший 19 минут назад
Застеснялась.
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21k
SerGProS 23 минуты назад
20 мин 600?
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1k
crownanniversury 36 минут назад
Программа передач в голове уже заложена.. Переписать код не возможно. Вы в споре с девушками замечали, что если она упёрлась ,то любые аргументы работать не будут.. У них ,слава богу не у всех, линейное мышление!)) Она карту ссоры заложила ,продумала и её придерживаясь, не реагирует на непродуманные заранее доводы.
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12k
Объект реальности 41 минуту назад
к такому ее жизнь не готовила.
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722
User1982 41 минуту назад
видать арбуз маловат
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273
bylbatarasich 58 минут назад
Ночная бабочка засмущалась, услышав необычное предложение от автомобилистаПосмотреть
Ночная бабочка засмущалась, услышав необычное предложение от автомобилиста
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21k
SerGProS bylbatarasich 50 минут назад
"Как будто маленький аквариумный сомик по стеклу..Жутковатое зрелище.." (Цитата из фильма)
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64k
Максим 2 часа назад
Хохлушка)) ВИдимо в РФ не смогла уехать на родине стоит)
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2k
Дмитрий ! 2 часа назад
Лишь бы не работать.
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3k
ride 2 часа назад
Да ну, потом мокрой стоять на улице. Хреново же
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3k
Едондер пуп ride 2 часа назад
И с арбузом всю смену таскаться))
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309
Бобр Едондер пуп 58 минут назад
хахахаххаха
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53k
pynh 2 часа назад
Потому что она НОЧНАЯ, а на улице день. Приходите в рабочее время.
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16k
Андрей Н. pynh 2 часа назад
Так а что на ночью намоет? Так, грязь развезет...
Да и не видно нифига будет, и тема останется нераскрытой.
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8k
costa Андрей Н. 2 часа назад
Не тема, а мечта.
Вы видео внимательно слушали?
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