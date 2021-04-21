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Девушка легкого поведения смутилась от странного предложения потенциального клиента. Мужчина не захотел пользоваться основным пакетом её услуг и попросил кое-что необычное.
Наградой должны были стать деньги, антисептик и арбуз. Однако девушка решила отказаться.
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А чувак смотрю разбирается.
Да и не видно нифига будет, и тема останется нераскрытой.
Вы видео внимательно слушали?