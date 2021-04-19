Шутник разыграл свою вторую половинку с помощью игрушечной змеи

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Есть шутки, которые никогда не выйдут из моды, например розыгрыши с игрушечными змеями. Мужчина решил подшутить над своей увлеченной подъемом второй половинкой и прикрепил к её рюкзаку реалистичную искусственную змею.
Змеиный розыгрыш чуть не довел героиню ролика до истерики. Женщина поверила, что к ней подползло пресмыкающееся и начала паниковать.
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Это ВОСХОЖДЕНИЕ, то что на картинке нет обрывов рядом, просто повезло, но в горах бывают и ущелья и обрывы... А если бы "обнаружение" произошло на краю?
Человеку много не надо, достаточно и высоты собственного роста, если головой на камень попасть.
А если это на краю проезжей части?
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