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Шутник разыграл свою вторую половинку с помощью игрушечной змеи

Шутник разыграл свою вторую половинку с помощью игрушечной змеи (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 апреля 2021 09:16
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   видео   женщина   змея   прикол   розыгрыш   
1196
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Есть шутки, которые никогда не выйдут из моды, например розыгрыши с игрушечными змеями. Мужчина решил подшутить над своей увлеченной подъемом второй половинкой и прикрепил к её рюкзаку реалистичную искусственную змею.

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Метки: Реакция   видео   женщина   змея   прикол   розыгрыш   
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11  комментариев
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3k
VL Час назад
Камнем в рыло бы с размаху зарядила этому шутнику...
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1k
Sergey 7 минут назад
В тех местах змей полно, и они очень ядовитые. Надо совсем не иметь мозгов для таких шуток.
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67
manul74 14 минут назад
как минимум на неделю без секса останется ))
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1k
вася васильев 14 минут назад
Америкосы, х@ли.....
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20k
pssst 16 минут назад
Девке надо было в обморок плюхнуться. Чтоб шутник ее на себе тащил в неменьшей панике.
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592
Оксид Бетона 46 минут назад
Женщина начала паниковать? Да она обосралась!!!
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512
Sexxxton 49 минут назад
Кому-то сегодня прийдётся душить змею в одиночестве.
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13k
Альф 57 Час назад
Вот где наш сбежавший пациент
Ссылка coub.com
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18k
Luc72 Час назад
Реальный дЭбил совершенно без мозгов.
Это ВОСХОЖДЕНИЕ, то что на картинке нет обрывов рядом, просто повезло, но в горах бывают и ущелья и обрывы... А если бы "обнаружение" произошло на краю?
Человеку много не надо, достаточно и высоты собственного роста, если головой на камень попасть.
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18k
Luc72 Час назад
Да не только. А если с детства слабое сердце, а ты просто не знаешь?
А если это на краю проезжей части?
...
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145
Nevad Black Час назад
не уважаю я такого рода шутки. ну не шутки это уже, а издевательство больше. шутки должны быть смешными не только для тех, кто их шутит.
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