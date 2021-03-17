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Приготовил с огоньком: мужчина вылил воду в кипящее масло

Приготовил с огоньком: мужчина вылил воду в кипящее масло (2 фото + 1 видео)

Автор:
17 марта 2021 08:49
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Реакция   бразилия   видео   вода   масло   огонь   
2015
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В сети появилось видео из Бразилии, в котором наглядно показано, что произойдет, если плеснуть воды в кипящее масло. На кухне героя ролика произошло возгорание, в результате чего он получил ожоги.

Источник:

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Метки: Реакция   бразилия   видео   вода   масло   огонь   
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49k
stabskapitan 2 часа назад
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2k
Ivan 13 минут назад
Я так парафин тушил. Лет 20 было, девочка, свечи, одна упала на ковер, я шампанским машинально плеснул, вспышка, правда ровно через секунду я это успешно потушил пледом. На ковру хана пришла. Не от огня, а от парафина, что смог-отзвиздорасил, но пятно осталось.
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4k
Евгений Д 23 минуты назад
чем думал? крышка есть- закрыл и убрал с огня и все
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8k
GRuslan 48 минут назад
В разрушителях легенд был люжет об этом. Капец там пламя.
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34k
Example 6.2.6 55 минут назад
Вроде взрослый, вроде гаджеты с интернетом доступны. Даже если в школе пропустил урок по ОБЖ, мог бы в интернете поинтересоваться что делать, перед тем как лезть на кухню. Да банально, любой кто смотрел фильм "Угнать за 60 секунд" с Николасом Кополой (Кейджем), видел что горящую сковороду надо тушить не водой, а например - засыпав мукой, перекрыв тем самым доступ кислорода и прекратив горение.. А этого чудика, ажно целая крышка есть. Но нет, попёр к раковине.
Будем надеяться, что в следующий раз когда будет возгорание, под руку ему не попадётся ведро с бензином.
С отчимом в больнице похожий кадр лежал, ведро бензина вылил в унитаз, смывать не стал. решил покурить, окурок кинуть и уже вместе всё смыть.. Знатно обгорел, кожу пересаживали.
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535
Оксид Бетона Час назад
Extra rare - внутри сырой, снаружи обугленный!
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13k
ЦСКА Час назад
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16k
nobody® Час назад
А ведь оператор ему говорил, что не стоит этого делать
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1k
Иван 2 часа назад
Залог хорошего настроения - это когда тупые веселят, а не бесят!
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11k
Юрий Николаевич 2 часа назад
Друг, Андрюха, с друзьями (лет по 10 нам было), решил пожарить пончики дома. Тесто было, масло то же. Поставил на огонь сковороду да забыл. Вспомнил через пол часа что надо налить масло. Налил, а оно вспыхнуло. Надо тушить, как? Конечно водой. Был бооольшой пфух. Ни кто не обжегся, но потолок приобрел экстравагантный вид, подкопченый, на что мама Андрея сказала лишь одно слово, рас3,14здяй!
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41k
Максим Т. 2 часа назад
"О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг..."
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565
Alexandr F 2 часа назад
Я одно не пойму, зачем кипятить в кастрюле масло?
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2k
CynepCTepBa Alexandr F Час назад
Чтобы потом его залить водой
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2k
Brataxe Alexandr F Час назад
Чебуреки, пончики, картофель фри. Если нет фритюрницы, сойдет и кастрюля.
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12k
Сергей 2 часа назад
Безумству "храбрых"-венки со скидкой©
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3k
insaider 2 часа назад
Пошаговая инструкция как химико-термический пилинг кожи сделать в домашних условиях.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
142
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