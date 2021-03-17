Приготовил с огоньком: мужчина вылил воду в кипящее масло

2015
2
1
В сети появилось видео из Бразилии, в котором наглядно показано, что произойдет, если плеснуть воды в кипящее масло. На кухне героя ролика произошло возгорание, в результате чего он получил ожоги.
Последний кадр - просто огонь! В прямом и переносном смысле
Источник:
Ссылки по теме:
- Китайский зонд «Тяньвэнь-1» прислал свое первое видео с орбиты Марса
- Девушка сделала забор из пищевой пленки, чтобы проверить реакцию дога
- В Бразилии мужчина спас детеныша дельфина, запутавшегося в сетях
- Голкипер вместо мяча "поймал" жестокий удар бутсой на чемпионате Бразилии
- Ролик с российскими борцами-баскетболистами стал вирусным в западных соцсетях
56
Понравилось56
Новости партнёров
Загрузка...
Будем надеяться, что в следующий раз когда будет возгорание, под руку ему не попадётся ведро с бензином.
С отчимом в больнице похожий кадр лежал, ведро бензина вылил в унитаз, смывать не стал. решил покурить, окурок кинуть и уже вместе всё смыть.. Знатно обгорел, кожу пересаживали.
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг..."