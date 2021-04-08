Активист решил постоять с плакатом BLM в самом "расистском" городе США

Какие же милые люди живут
в прибежище Ку-клукс-клана в Арканзасе.
Три дня назад американские СМИ сообщили, что адвокат полицейского Дерека Шовина, которого обвиняют в убийстве Джорджа Флойда, представил новые доказательства невиновности подзащитного. Он показал видео с нагрудной камеры Дерека, на котором видно, что колено полицейского на самом деле находится на лопатке, а не на шее Флойда, как предполагалось ранее. Получается, что Шовин не душил афроамериканца.
В ответ на неожиданный поворот в деле, активисты BLM пообещали устроить ад и сжечь Миннеаполис (в этом городе проходит суд), если "убийцу" Джорджа Флойда не посадят на 40 лет в тюрьму.
Тем временем белые американцы решили в противовес "черным жизням" устроить свой марш, который будет посвящен всем пострадавшим от рук представителей расовых меньшинств.
Будет интересно понаблюдать за этой историей. Еще интересней было бы понаблюдать, как активисты BLM заставят жителей южных штатов преклонить колено. В Гаррисоне, "самом расистском городе" (95% населения тут белые американцы), к примеру, настолько не любят черных активистов, что люди, поддерживающие антирасистское движение, не могут даже говорить об этом вслух.
Этому видео уже полгода. Но русский перевод появился только сейчас. Активист заснял реакцию нормальных людей на плакат с надписью Black Lives Matter. И ему это не понравилось...
Оригинальное видео. Тут качество лучше, но нет даже русских субтитров
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