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Сообщество Жизнь в США 649 постов • 213 подписчиков подписаться
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Активист решил постоять с плакатом BLM в самом "расистском" городе США

Активист решил постоять с плакатом BLM в самом "расистском" городе США (3 фото + 2 видео)

Автор:
08 апреля 2021 13:10
Сообщество : Жизнь в США
Метки: blm   Арканзас   Гаррисон   Реакция   активисты   видео   джордж флойд   
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Какие же милые люди живут в прибежище Ку-клукс-клана в Арканзасе.

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Метки: blm   Арканзас   Гаррисон   Реакция   активисты   видео   джордж флойд   
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823
bigkoss Час назад
Вот как надо было стоять

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63k
Максим 7 минут назад
Грабанный долбоклюй. Такие предателей расы надо мочить на месте.
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1k
Сложные Щи 20 минут назад
Негры должны жить в Африке. У меня всё.
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749
Оля Т. Сложные Щи 9 минут назад
негры пусть живут где хотят, а в Африку пусть возвращаются афроамериканцы
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33k
AGM 22 минуты назад
В конце постановка полюбому. И я всегда говорил что штаты очень консервативная страна и населена вполне себе обычными реднеками которые не любят чужаков, мигрантов, геев, феминисток, борцов с глобальным потеплением, BLM и тому подобных персонажей. А вся эта ширма с толерантностью которую они транслируют на экспорт это Калифорния и Нью-Йорк.
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9k
Сергей Полчаса назад
Тут его просто назвали идиотом и обругали. А когда белый парень стоял с плакатом «все жизни важны», негры пытались его бить. И кто там расист?
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8k
Евгений 40 минут назад
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8k
Евгений 40 минут назад
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8k
Евгений 41 минуту назад
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448
Наталья Б 42 минуты назад
По здравому размышлению - если неграм так плохо в Штатах, то почему бы им всем скопом не отправиться домой в Африку? Ну а в качестве компенсации за рабство и всё такое - бесплатные билеты в один конец.
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3k
Vasiliy Pakazyava Наталья Б Полчаса назад
Ага, уже проходили, Либерия, можешь погуглить что эти абизяны там наворотили
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63k
Максим Vasiliy Pakazyava 5 минут назад
нет ни одной страны, где негры хоть как-то создали нормальную жизнь.. ЕСли они приходят к власти, страна летит в ад.. взять тот же ЮАР, который запускал спутники и вообще был лидером Африканского континента, пока к власти не пришли черномазые.
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4k
Pterodactyl 48 минут назад
Проблемы индейцев шерифа не волнуют.Вот если бы он постоял с плакатом "куда делось русское население" например в Чечне. Я бы оценил.
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63k
Максим Pterodactyl 4 минуты назад
А куда оно делось? Можешь привести статистику прибалт? А то можно спросить а куда делось русское население у вас? или в 404?
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3k
torum11 Час назад
All lives matter!
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63k
Максим torum11 3 минуты назад
Но белые важнее. Потому что все что есть в мире развитого сегодня, по сути сделали белые.
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207
parhi Час назад
Местный Панин
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3k
rutt Час назад
А нигера есть шанс стать вторым кочиньским)))
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1k
Гур Час назад
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6k
Ysik Час назад
Ну что же, видимо в USA еще не все потеряно.
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36k
dima423 Час назад
Так что он ответил на вопрос "а белые жизни не важны по твоему?")))
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287
Nane First NameLast dima423 59 минут назад
Ответил как и все шизанутые - проигнорировал неудобный вопрос.
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897
Никита Сергеевич Час назад
White lives matter!
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