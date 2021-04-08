Активист решил постоять с плакатом BLM в самом "расистском" городе США

Тем временем белые американцы решили в противовес "черным жизням" устроить свой марш, который будет посвящен всем пострадавшим от рук представителей расовых меньшинств.





Будет интересно понаблюдать за этой историей. Еще интересней было бы понаблюдать, как активисты BLM заставят жителей южных штатов преклонить колено. В Гаррисоне, "самом расистском городе" (95% населения тут белые американцы), к примеру, настолько не любят черных активистов, что люди, поддерживающие антирасистское движение, не могут даже говорить об этом вслух.