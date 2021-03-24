Счастье привалило: квартирный потоп с неожиданным финалом

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Молодая пара испытала двойное разочарование. Их затопили соседи и в надувшемся натяжном потолке оказалась вовсе не вода.
Кажется, что это была не нефть.
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еще толком не натекло а уже как из дуршлага льется