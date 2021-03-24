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Счастье привалило: квартирный потоп с неожиданным финалом

Счастье привалило: квартирный потоп с неожиданным финалом (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 марта 2021 10:44
Метки: видео   канализация   натяжной потолок   неудача   потоп   соседи   фейл   
1137
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1
Молодая пара испытала двойное разочарование. Их затопили соседи и в надувшемся натяжном потолке оказалась вовсе не вода.

Источник:

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Метки: видео   канализация   натяжной потолок   неудача   потоп   соседи   фейл   
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11  комментариев
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9k
ГородДомов Час назад
что там соседи жрут , что так срут ?
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31k
Alex 23 минуты назад
Судя по цвету, это были фекалии
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18k
Андрей Иванов 24 минуты назад
Батхед! Говно, говно, Батхед! Спаси меня! (с)
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678
★Lucifer★ 38 минут назад
Это не нефть.
Прорвало, скорее всего, трубы отопления...
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101
робт 48 минут назад
в этих ваших заграницах у всех такие дерьмовые натяжные потолки?
еще толком не натекло а уже как из дуршлага льется
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5k
Алексей Васильев робт Полчаса назад
Может там горячий чай пролили
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18k
Андрей Иванов робт 23 минуты назад
Там, наверное, был модный "звёздный потолок". Дырки заранее делаются, внутри подсветка
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98
Евгений Демидов 54 минуты назад
Хуже фиаски и не придумаешь
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15k
Егор 57 минут назад
Запах их не насторожил?
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20k
Ратибор 59 минут назад
как комменты на антифишках
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