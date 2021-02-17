В Амстердаме парень провалился под лед во время катания на коньках

Мужчина не слишком удачно покатался на коньках по замёрзшему каналу в Амстердаме. Хрупкий лед не выдержал и полуобнажённый экстремал погрузился в холодную воду. Однако он почти не расстроился.
Выбраться из ледяной воды фигуристу помогли очевидцы. Парень поблагодарил наблюдавших за его плаванием людей и поехал дальше.
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