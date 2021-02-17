FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11663 поста • 2569 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
В Амстердаме парень провалился под лед во время катания на коньках

В Амстердаме парень провалился под лед во время катания на коньках (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 февраля 2021 09:15
Сообщество : Юмор
Метки: амстердам   видео   лед   неудача   нидерланды   падение   фейл   экстрим   
390
1
1
Мужчина не слишком удачно покатался на коньках по замёрзшему каналу в Амстердаме. Хрупкий лед не выдержал и полуобнажённый экстремал погрузился в холодную воду. Однако он почти не расстроился.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: амстердам   видео   лед   неудача   нидерланды   падение   фейл   экстрим   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
BillyBonzz 39 минут назад
В Амстердаме у них там всегда своя атмосфера))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
Андрей 5 минут назад
Просто он морж, это сразу видно. Молодец, развлёк публику и сам получил удовольствие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Aleksandr 6 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Павел 13 минут назад
Никогда не понимал, как людям не холодно попадать в ледяную воду. Ладно когда жира 200 кило, там жировая прослойка сохраняет тепло хоть как то, но тут сухой мужик, почти без жира и ему совершенно пофигу. Меня в холодной воде всего скручивает и почти парализует, не говоря уже о крайне неприятных ощущениях. И когда говорят о пользе моржевания- все это бред! Многие врачи утверждали, что кроме вреда нет ничего. Оказаться в ледяной воде- это тяжелый стресс для сердечно сосудистой системы в первую очередь, это шок для организма, а любой стресс и шок- это всегда ущерб. Мне кажется моржи- просто не здоровые люди с атрофированными органами чувств, они просто уже не ощущают нихрена.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Lev Asriev Павел 7 минут назад
В прорубь не лез, а вот в снег, в одних трусах -запросто. Организм каким-то образом притупляет чувство холода и не доводит до шока. Теперь, нырнуть в глубокий снег между сеансами в парилке, стало своеобразной привычкой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
966
hangukhangukovich 20 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Теуш Алексей Полчаса назад
Видать знал, что провалится - в трусах поехал...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Мафусаил 48 минут назад
И покатался и искупался, красота))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Валерий 59 минут назад
Ну так а что ему расстраиваться?В Амстердаме легально всё,кроме убийства !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Студентка, которую из-за страшных ожогов бросил парень, показала новое лицо (6 фото) Студентка, которую из-за страшных ожогов бросил парень, показала новое лицо (6 фото) Нарочно не придумаешь: курьезный случай у бассейна Нарочно не придумаешь: курьезный случай у бассейна Крайне неудачный день курьера Крайне неудачный день курьера Нерасторопный мотоциклист лишился своего железного коня Нерасторопный мотоциклист лишился своего железного коня Почти получилось: попытка дрифта на бронетранспортере Почти получилось: попытка дрифта на бронетранспортере Не слишком удачный прыжок девушки с яхты Не слишком удачный прыжок девушки с яхты
3dmonkey

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

917370



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Неожиданные анкеты и переписки с сайтов знакомств, которые заставят вас посмеяться
6
52
Неожиданные анкеты и переписки с сайтов знакомств, которые заставят вас посмеяться
20+ интересных комментариев и диалогов из соцсетей для хорошего настроения
7
39
20+ интересных комментариев и диалогов из соцсетей для хорошего настроения
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Портрет его жены: русские музы европейских художников
1
0
Портрет его жены: русские музы европейских художников
Автовсячина
0
1
Автовсячина
Как устроена насущная бытовая жизнь на МКС (8 фото)
Как устроена насущная бытовая жизнь на МКС (8 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#история#животные#кино#автомобили#авто аварии#позитив#прикольные#новости
#фото#интересное#Россия#природа#автомир#люди#истории#приколы#Разное#девушки
#факты#прикол#подборка#дтп#аварии#знаменитости#картинки#навальный#еда#забавно

На что жалуетесь?

Вернуться