Медведь отлично провел время в чужом джакузи

В США в парке Грейт-Смоки-Маунтинс, штат Теннесси мужчина снял дом, чтобы отдохнуть вдали от цивилизации. Однако его отдыху помешал дикий медведь. Американец запечатлел, как хищник забрался на забор, а затем отдохнул в стоящем во дворе джакузи.

0