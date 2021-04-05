Медведь отлично провел время в чужом джакузи

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В США в парке Грейт-Смоки-Маунтинс, штат Теннесси мужчина снял дом, чтобы отдохнуть вдали от цивилизации. Однако его отдыху помешал дикий медведь. Американец запечатлел, как хищник забрался на забор, а затем отдохнул в стоящем во дворе джакузи.
Медведь плескался в теплой воде около 15 минут, а затем ушел.
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