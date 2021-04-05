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Медведь отлично провел время в чужом джакузи

Медведь отлично провел время в чужом джакузи (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 апреля 2021 09:19
Сообщество : Животные
Метки: видео   джакузи   животные   медведь   прикол   сша   
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В США в парке Грейт-Смоки-Маунтинс, штат Теннесси мужчина снял дом, чтобы отдохнуть вдали от цивилизации. Однако его отдыху помешал дикий медведь. Американец запечатлел, как хищник забрался на забор, а затем отдохнул в стоящем во дворе джакузи.

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Метки: видео   джакузи   животные   медведь   прикол   сша   
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5  комментариев
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1k
Eugene 4 минуты назад
Почему 'джакузи'? 'Спа' вроде называется.
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9k
Мафусаил 39 минут назад
Если понравилось ему...Жди в гости снова, уже с друзьями)))
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502k
Alexey Berestenko 39 минут назад
Что значит в "чужем джакузи"? У него что, еще и свое дакузи есть?
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6k
Majul 45 минут назад
Дайте мише погреться ) Вон какой аккуратный, все чинно-благородно )
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