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Американский курьер и медведь испугались другу друга

Американский курьер и медведь испугались другу друга (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 октября 2020 12:32
Сообщество : Животные
Метки: Курьер   видео   животные   медведь   прикол   реакция   сша   
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В небольшом населенном пункте в США установленная на территории частного владения камера наблюдения запечатлела неожиданную встречу курьера с диким медведем. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

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Метки: Курьер   видео   животные   медведь   прикол   реакция   сша   
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2  комментария
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24k
Acu900 2 часа назад
Можно перефразировать старый анекдот. Курьер искал укромное место чтобы пописать. Увидел медведя заодно и покакал :)
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7k
Vlad 2 часа назад
не успел курьер зайти в гараж, а то кое-кому надо было бы новые портки покупать.
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Forestdude

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