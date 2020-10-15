Американский курьер и медведь испугались другу друга

В небольшом населенном пункте в США установленная на территории частного владения камера наблюдения запечатлела неожиданную встречу курьера с диким медведем. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Сотрудник службы доставки услышал шум из гаража и подумал, что там находится хозяин дома. Однако, к его удивлению, оттуда выбежал медведь. Мужчина и хищник испугались друг друга и разбежались в разные стороны
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