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В США медведь пришел послушать любимого диджея

В США медведь пришел послушать любимого диджея (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 февраля 2021 11:30
Сообщество : Животные
Метки: видео   диджей   животные   медведь   неожиданно   сша   
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50-летний житель американского города Эшвилл во время стрима на самоизоляции привлек своей музыкой необычного слушателя. Чёрный медведь барибал подошел к дому диджея и начал наблюдать за его игрой сквозь стеклянную дверь.

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Метки: видео   диджей   животные   медведь   неожиданно   сша   
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Sterling Malory Archer Час назад
"...проработал рейнджером в национальном парке и знал как вести себя."
-сразу схватил мобилу и полез медведа фоткать
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