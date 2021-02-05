В США медведь пришел послушать любимого диджея

50-летний житель американского города Эшвилл во время стрима на самоизоляции привлек своей музыкой необычного слушателя. Чёрный медведь барибал подошел к дому диджея и начал наблюдать за его игрой сквозь стеклянную дверь.
Мужчина услышал, как его сосед дует в тревожный рог и решил выяснить причину. Сперва диджей подумал, что соседу не нравится громкая музыка, однако потом мужчина обернулся и заметил медведя.
Мужчина не испугался медведя, так как 10 лет проработал рейнджером в национальном парке и знал как вести себя.
Мужчина не испугался медведя, так как 10 лет проработал рейнджером в национальном парке и знал как вести себя.
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