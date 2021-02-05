В США медведь пришел послушать любимого диджея

Мужчина услышал, как его сосед дует в тревожный рог и решил выяснить причину. Сперва диджей подумал, что соседу не нравится громкая музыка, однако потом мужчина обернулся и заметил медведя.



Мужчина не испугался медведя, так как 10 лет проработал рейнджером в национальном парке и знал как вести себя.