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Медведи стали грозой бассейнов американского семейства

Медведи стали грозой бассейнов американского семейства (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 октября 2020 13:12
Сообщество : Животные
Метки: бассейн   видео   животные   медведь   прикол   сша   
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Установленная возле частного дома камера наблюдения запечатлела как минимум одного медведя, решившего поиграть с оставленными без присмотра детскими бассейнами и мячами. Большинство "игрушек" не смогло пережить встречу.

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Метки: бассейн   видео   животные   медведь   прикол   сша   
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27k
winergy2012 2 часа назад
Медведи тоже люди.
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18k
сёмик патрик 40 минут назад
Медведи стали грозой бассейнов американского семейства
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