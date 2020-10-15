Медведи стали грозой бассейнов американского семейства

Установленная возле частного дома камера наблюдения запечатлела как минимум одного медведя, решившего поиграть с оставленными без присмотра детскими бассейнами и мячами. Большинство "игрушек" не смогло пережить встречу.
«Летом наш двор посещало много медведей и им, кажется, понравилось уничтожать бассейны и мячи, оставленные на территории», - написал хозяин дома.
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