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Наблюдатель смягчил падение польского спортсмена

Наблюдатель смягчил падение польского спортсмена (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 марта 2021 08:42
Сообщество : Спорт
Метки: батут   видео   мужчины   падение   соревнования   спорт   
605
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1
Отличная реакция, возможно уберег от серьезных травм и спас спортсмену карьеру!

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Метки: батут   видео   мужчины   падение   соревнования   спорт   
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4  комментария
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1k
Николай 54 минуты назад
Похоже прыгун еще и затылком спасателю приложил по лицу.
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8k
Vacony 20 минут назад
кто страховал вообще красавчик.. реально рискнул собой, т.к. не оценить как он там летит и чем прилетит тебе.. Тем более при своем весе наверное под 79, ловить таки еж 70 кг с 10 метров ...
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4k
Бу 46 минут назад
Парню респект.
Не побоялся
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19k
Очевидное-Невероятное Бу Полчаса назад
вы прикалываетесь? это его работа - страховать спортсменов "не попавших" в батут. Было бы странно если бы он отскочил в сторону...
---
С таким же успехом можно сказать о любом пожарном - не побоялся огня - пошел тушить..
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