Наблюдатель смягчил падение польского спортсмена

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Отличная реакция, возможно уберег от серьезных травм и спас спортсмену карьеру!
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Не побоялся
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С таким же успехом можно сказать о любом пожарном - не побоялся огня - пошел тушить..