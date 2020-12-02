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Забавное соревнование гребцов в бассейне

Забавное соревнование гребцов в бассейне (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 декабря 2020 13:51
Сообщество : Спорт
Метки: видео   интересно   лодка   перетягивание   развлечение   соревнование   спорт   
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Любите перетягивание каната? Тогда развлечение из видеоролика ниже вам точно понравится. В этом забавном соревновании нужно заставить команду соперников пересечь линию, которая разделяет лодку.

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Метки: видео   интересно   лодка   перетягивание   развлечение   соревнование   спорт   
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6k
Nikita 55 минут назад
Только здесь "переталкивание", а не перетягивание... На сколько я могу судить по видео
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9k
Serg2001 20 минут назад
Забавное соревнование гребцов в бассейнеПосмотреть
Забавное соревнование гребцов в бассейне
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2k
Свирепый Бамбр 23 минуты назад
Велосипед изобрели чтоль? Я этой "гребнёй" в детстве занимался, на Москва-реке, там под памятником Петру стоят такие же зафиксированные тренажеры (каное в бассейне) и народ целыми днями воду друг на друга гоняет.
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