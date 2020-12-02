Забавное соревнование гребцов в бассейне

Любите перетягивание каната? Тогда развлечение из видеоролика ниже вам точно понравится. В этом забавном соревновании нужно заставить команду соперников пересечь линию, которая разделяет лодку.
Перетягивание каната на новый лад. Только вместо каната и земли под ногами бассейн и лодка "Драгонбот".
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