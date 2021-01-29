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Сломавшийся баскетбольный щит чуть не покалечил школьников

Сломавшийся баскетбольный щит чуть не покалечил школьников (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 января 2021 14:18
Сообщество : Спорт
Метки: баскетбольный щит   видео   инцидент   падение   спорт   сша   
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Во время матча школьных команд в США сломалась часть металлического каркаса баскетбольного щита. Конструкция упала после того, как на баскетбольном кольце повис один из игроков.

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Метки: баскетбольный щит   видео   инцидент   падение   спорт   сша   
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1k
insaider 5 часов назад
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Serg2001 4 часа назад
Похоже, это был только вопрос времени, когда она [мат]@ётся... Повезло, что никого не зацепила.
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19k
hebpat 4 часа назад
Вот рашка, не могут нормально щит установить, чуть дети не погибли. А, это СШП, не ну вы сами понимаете на баскетбольный щит выпадает большая нагрузка, за один матч раз сто по щиту попадает, мог щит и не выдержать
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