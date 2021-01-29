Сломавшийся баскетбольный щит чуть не покалечил школьников

Во время матча школьных команд в США сломалась часть металлического каркаса баскетбольного щита. Конструкция упала после того, как на баскетбольном кольце повис один из игроков.
Во время падения щит чуть не зацепил находящихся на площадке школьников. Едва не закончившийся трагедией инцидент запечатлел один из зрителей.
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