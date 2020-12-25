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Спуск с горы без права на ошибку

Спуск с горы без права на ошибку (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 декабря 2020 09:08
Сообщество : Спорт
Метки: видео   соревнования   спорт   спуск   экстремал   экстрим   
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Зрелищный и очень опасный спуск с горы на велосипеде, в котором любая ошибка может очень дорого стоить. Дух захватывает!

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Метки: видео   соревнования   спорт   спуск   экстремал   экстрим   
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Mr.Adamson

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