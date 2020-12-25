Спуск с горы без права на ошибку

Зрелищный и очень опасный спуск с горы на велосипеде, в котором любая ошибка может очень дорого стоить. Дух захватывает!
Когда у тебя нет права на ошибку.
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