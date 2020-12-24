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Борись до конца: мотогонщик расслабился на финишной прямой и проиграл

Борись до конца: мотогонщик расслабился на финишной прямой и проиграл (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 декабря 2020 10:20
Сообщество : Мото
Метки: видео   неудача   победа   победитель   приколы   соревнования   спорт   юмор   
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На гоночной трассе в бразильском городе Гояна произошёл курьёзный инцидент. Лидирующий спортсмен совершил роковую ошибку на финише из-за своей излишней самоуверенности. Он начал праздновать победу раньше времени и проиграл.

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Метки: видео   неудача   победа   победитель   приколы   соревнования   спорт   юмор   
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11  комментариев
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5k
JACKAL 3 часа назад
ЛОШАРА)))))
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2k
Свирепый Бамбр 44 минуты назад
Лох - это судьба!
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7k
Клёст 2 часа назад
Жаль не видно лиц гонщиков которые обошли - судя по жестикуляции они угораю над этим болваном как сумасшедшие))
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1k
ALEX 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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622
фхранцуз 2 часа назад
там все места куплены и оговорены, все сфальсифицировано!
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7k
Andrei 2 часа назад
Это не такой уж и курьёзный случай, таких случаев полно, причём спортсмены, скорее всего, знают об этом. Но понты важнее.
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10k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
Вероятно потом вся команда поздравляла его с победой - дарили лещей...
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1k
maloy ЕвгенийДончак 2 часа назад
А если кто то на тотализаторах поставил хорошую сумму, то есть возможность потом упасть на нож, так как могут заподозрить в мошенничестве
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4k
Bartello 2 часа назад
Абыдно,да!
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626
labus 3 часа назад
понторез!
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8k
Иван Акимов 3 часа назад
Ага. Выибоны это наше всё!!!
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