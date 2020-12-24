Борись до конца: мотогонщик расслабился на финишной прямой и проиграл

На гоночной трассе в бразильском городе Гояна произошёл курьёзный инцидент. Лидирующий спортсмен совершил роковую ошибку на финише из-за своей излишней самоуверенности. Он начал праздновать победу раньше времени и проиграл.
Перед самым финишем гонщик Андре Вериссимо привстал с сиденья, поднял руки и начал праздновать победу. Догоняющие его конкуренты воспользовались таким подарком судьбы и пересекли финишную линию первыми.
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Метки: видео неудача победа победитель приколы соревнования спорт юмор
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