Бездомный кот решил поучаствовать в забеге

Молодежный чемпионат Балкан по легкой атлетике в Стамбуле украсил бездомный кот. Животное неожиданно перебежало дорогу спринтерам, когда они завершали забег на 100 метров.
Пушистый спортсмен показал достойный результат и «занял» третье место.
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Пнули бы его со всего хода, он бы еще и рекорд по прыжкам установил. Причём пнули бы не со зла, спортсмен на финише мало что видит, кроме финиша.