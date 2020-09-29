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Сообщество Без кота и жизнь не та 666 постов • 327 подписчиков подписаться
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Бездомный кот решил поучаствовать в забеге

Бездомный кот решил поучаствовать в забеге (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 сентября 2020 13:20
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   животные   кот   прикол   соревнования   спорт   турция   чемпионат   
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Молодежный чемпионат Балкан по легкой атлетике в Стамбуле украсил бездомный кот. Животное неожиданно перебежало дорогу спринтерам, когда они завершали забег на 100 метров.

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Метки: видео   животные   кот   прикол   соревнования   спорт   турция   чемпионат   
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Павел Плеханов Час назад
Дурачок лохматый :)
Пнули бы его со всего хода, он бы еще и рекорд по прыжкам установил. Причём пнули бы не со зла, спортсмен на финише мало что видит, кроме финиша.
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