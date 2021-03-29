Гордон Рамзи показал, как разделать курицу с завязанными глазами

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Не даром Гордона Рамзи называют одним из самых талантливых поваров во всем мире. В его кулинарном шоу Рамзи идеально порезал курицу с завязанными глазами.
Авторский пост
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Метки: Гордон Рамзи видео курица мастерство повар шеф-повар
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Автор - переводить надо, если на псячой мове пост лепишь!