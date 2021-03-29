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Главная > Видео > Сообщество Кулинарные рецепты 
Гордон Рамзи показал, как разделать курицу с завязанными глазами

Гордон Рамзи показал, как разделать курицу с завязанными глазами (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 марта 2021 07:50
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: Гордон Рамзи   видео   курица   мастерство   повар   шеф-повар   
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Не даром Гордона Рамзи называют одним из самых талантливых поваров во всем мире. В его кулинарном шоу Рамзи идеально порезал курицу с завязанными глазами.

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Метки: Гордон Рамзи   видео   курица   мастерство   повар   шеф-повар   
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Albert GER Полчаса назад
А говорят то шо?
Автор - переводить надо, если на псячой мове пост лепишь!
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