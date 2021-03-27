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Карточный фокус

Карточный фокус (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 марта 2021 08:45
Сообщество : Юмор
Метки: видео   карта   карты   ловкость рук   мастерство   профессионал   фокус   фото   
820
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Это очень простой и эффектный карточный фокус, который точно не оставит вас равнодушными.

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Метки: видео   карта   карты   ловкость рук   мастерство   профессионал   фокус   фото   
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3k
Димка Смола/67 Час назад
Красава, могёт
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7k
Вася 9 минут назад
Ссылка coub.com
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2k
tessio 18 минут назад
Вариантов может быть очень много, от заряженной специальной колоды, до поставного оператора и т.д. Но саму ловкость рук и искусность фокусника, конечно, никто не оспаривает.
ПС: раз жизнь свела с каталой с югов. Он потасовал новую колоду и дал мне раздать, я перетасовал несколько раз и раздал: себе одни шестерки, а двум другим тузы и короли, что было сразу же продемонстрировано. Никаких дополнительных странных манипуляций он не делал, пауз не было, я несколько раз перетасовал, дал подснять другому и т.д...
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4k
Tatyana 40 минут назад
Молодец Илюха. Главное - зажать ту самую карту и удерживать. Пальчики и мышцы кистей должны быть натренированы.
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275
Rakkaus 41 минуту назад
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8k
Vacony 58 минут назад
КАААК????
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1k
прохожий Час назад
в парне шоумен пропадает) последняя фраза убила.
- да, это я)))
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1k
Александр Час назад
Та самая карта чуть больше остальных, ровно настолько, что руки чувствуют, а глазу не видно. Остальное тренировка.
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19k
Цэ Лый Чемо Дан Ниху Я Александр Час назад
Спецом задержку больше на ней делает, чтобы мозг зафиксировал именно её.
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9k
3.6o6pa Александр Полчаса назад
В этом случае при повторении фокуса эту карту пришлось бы заменить на другую (какую?), а это не всегда удобно. Есть другой способ - вся колода срезается наискосок, нужная карта разворачивается в обратную сторону. Зритель считает, что смешивание карт происходит хаотично, но это не так. Нужная карта всегда будет выделяться на ощупь.
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46k
Albert GER Час назад
Сидел на зоне и тренировался.
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12k
Yasen_Perec Albert GER 52 минуты назад
Ага, с Акопяном.
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