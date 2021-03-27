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Это очень простой и эффектный карточный фокус, который точно не оставит вас равнодушными.
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ПС: раз жизнь свела с каталой с югов. Он потасовал новую колоду и дал мне раздать, я перетасовал несколько раз и раздал: себе одни шестерки, а двум другим тузы и короли, что было сразу же продемонстрировано. Никаких дополнительных странных манипуляций он не делал, пауз не было, я несколько раз перетасовал, дал подснять другому и т.д...
- да, это я)))