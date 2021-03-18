Как петух курицу предать решил

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Курица приготовилась отважно сражаться с врагом, чтобы защитить своих цыплят. Однако в видео больше удивляет находившийся рядом c курицей петух. Он предпочел не рисковать и оперативно покинул будущее поле битвы. Захватывающий видеоролик о добре и зле и предательстве близкого ждет вас далее.
Не для этой курицы мама своего петушка растила?
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А если серьезно, то не надо проецировать человеческие эмоции на животных. Различия видов и существования видов не просто различны, а даже не в одной вселенной!
Вот автор, не вникая в суть вопроса, осуждает петуха... но курица несется по яйцу в день, по 3-4 вплоть до 7 в неделю при хороших условиях. Т.е. потеря выводка для кур - пустяк, а вот гибель взрослой продуктивной птицы - потеря 50-150 выводков.
Человек растит ребенка 14-25 лет в зависимости от социального уклада общества в котором живет этот человек. Кормит, поит, обучает, защищает... и человек за свою жизнь в среднем может позволить 1-2 детей, поэтому для человека утрата ребенка - катастрофа.