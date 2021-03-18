Как петух курицу предать решил

Курица приготовилась отважно сражаться с врагом, чтобы защитить своих цыплят. Однако в видео больше удивляет находившийся рядом c курицей петух. Он предпочел не рисковать и оперативно покинул будущее поле битвы. Захватывающий видеоролик о добре и зле и предательстве близкого ждет вас далее.

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