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Как петух курицу предать решил

Как петух курицу предать решил (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 марта 2021 10:49
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   змея   курица   петух   предательство   птицы   
878
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Курица приготовилась отважно сражаться с врагом, чтобы защитить своих цыплят. Однако в видео больше удивляет находившийся рядом c курицей петух. Он предпочел не рисковать и оперативно покинул будущее поле битвы. Захватывающий видеоролик о добре и зле и предательстве близкого ждет вас далее.

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Метки: видео   животные   змея   курица   петух   предательство   птицы   
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27k
Fat Lynx Час назад
Петух он и в Африке петух...
А если серьезно, то не надо проецировать человеческие эмоции на животных. Различия видов и существования видов не просто различны, а даже не в одной вселенной!
Вот автор, не вникая в суть вопроса, осуждает петуха... но курица несется по яйцу в день, по 3-4 вплоть до 7 в неделю при хороших условиях. Т.е. потеря выводка для кур - пустяк, а вот гибель взрослой продуктивной птицы - потеря 50-150 выводков.
Человек растит ребенка 14-25 лет в зависимости от социального уклада общества в котором живет этот человек. Кормит, поит, обучает, защищает... и человек за свою жизнь в среднем может позволить 1-2 детей, поэтому для человека утрата ребенка - катастрофа.
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4k
Артем Кощеев 6 минут назад
Вдруг война, а он уставший
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8k
Валерий 57 минут назад
Петух он такой...петух.
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3k
Борис Карабанов Час назад
Действительно, почему? Может быть, у курицы-клушки врождённый инстинкт защиты цыплят, а у самца данного вида его нет? Пресновато... Конечно! Петух - предатель!
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31k
Alex 2 часа назад
Да уж
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27k
Acu900 2 часа назад
Пид@рас короче. В смысле петух :)
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26k
Антон 2 часа назад
Куриц много, он один, что тут непонятного?
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