Художница из Уфы сделала портрет рэпера Моргенштерна из мусора

Портрет известного певца Алишера Валеева, выступающего под псевдонимом Моргенштерн, сделала из мусора художница из Уфы Евгения Хайбуллина
Портрет известного певца Алишера Валеева, выступающего под псевдонимом Моргенштерн, сделала из мусора художница из Уфы Евгения Хайбуллина
«Не остаюсь в стороне, так как сама мама и не хочу, чтобы мой ребенок слышал эту грязь», — рассказала художница.
В знак протеста против грязных песен рэпера она вывалила содержимое мусорного ведра на пол и собрала из мусора его портрет.
Тупость, пошлость и примитивность песен Моргенштерна играет на подростковом чувстве протеста. Кто из детей не протестовал против окружающего мира в переходном возрасте!
Но к реализуемому чувству протеста подростков примешивается и вся эта грязь, которую транслирует Моргенштерн в каждой своей песне. Большинство родителей пребывают в сонном состоянии, а некоторые — начинают бить тревогу, так как понимают, к чему это может привести их детей.
Источник:
Понравилось34
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Вот только если бы добавить говна - был бы вылитый, как на фото.
Как настоящий бы получился!
Кто все эти люди?