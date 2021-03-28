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Художница из Уфы сделала портрет рэпера Моргенштерна из мусора

Художница из Уфы сделала портрет рэпера Моргенштерна из мусора (1 видео)

Автор:
28 марта 2021 20:42
Метки: #моргенштерн   Антикультура   мусор   рэп   

Портрет известного певца Алишера Валеева, выступающего под псевдонимом Моргенштерн, сделала из мусора художница из Уфы Евгения Хайбуллина

Остап Бульба

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«Не остаюсь в стороне, так как сама мама и не хочу, чтобы мой ребенок слышал эту грязь», — рассказала художница.

В знак протеста против грязных песен рэпера она вывалила содержимое мусорного ведра на пол и собрала из мусора его портрет.

Тупость, пошлость и примитивность песен Моргенштерна играет на подростковом чувстве протеста. Кто из детей не протестовал против окружающего мира в переходном возрасте!

Но к реализуемому чувству протеста подростков примешивается и вся эта грязь, которую транслирует Моргенштерн в каждой своей песне. Большинство родителей пребывают в сонном состоянии, а некоторые — начинают бить тревогу, так как понимают, к чему это может привести их детей.

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Метки: #моргенштерн   Антикультура   мусор   рэп   
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8  комментариев
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10k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Похож...молодец, Евгения.
Вот только если бы добавить говна - был бы вылитый, как на фото.
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10
Андрей 12 минут назад
Говна по-больше надо!
Как настоящий бы получился!
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1k
tv-r 19 минут назад
Ждем с нетерпением скульптуру из говна.
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5k
Владимир Час назад
"Портрет известного" кого? А так говна бы добавить. Можно и без мусора просто из говна.
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18k
Андрей Иванов Час назад
Портрет известного певца Алишера Валеева, выступающего под псевдонимом Моргенштерн

Кто все эти люди?
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10k
Паша Эмильевич 2 часа назад
С удовольствием плюсую данному посту
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80k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Из говна было бы ближе к оригиналу
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