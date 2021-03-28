Художница из Уфы сделала портрет рэпера Моргенштерна из мусора

«Не остаюсь в стороне, так как сама мама и не хочу, чтобы мой ребенок слышал эту грязь», — рассказала художница.



В знак протеста против грязных песен рэпера она вывалила содержимое мусорного ведра на пол и собрала из мусора его портрет.



Тупость, пошлость и примитивность песен Моргенштерна играет на подростковом чувстве протеста. Кто из детей не протестовал против окружающего мира в переходном возрасте!



Но к реализуемому чувству протеста подростков примешивается и вся эта грязь, которую транслирует Моргенштерн в каждой своей песне. Большинство родителей пребывают в сонном состоянии, а некоторые — начинают бить тревогу, так как понимают, к чему это может привести их детей.