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В Ирландии священник случайно включил рэп во время онлайн-службы

В Ирландии священник случайно включил рэп во время онлайн-службы (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 марта 2021 09:37
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Священник   Юмор   видео   ирландия   музыка   рэп   
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Во время онлайн-проповеди в ирландском городе Бертонпорт случился забавный казус. Священник местной церкви случайно включил трек "Young Prophet" рэпера Black the Ripper во время онлайн-службы.

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Метки: Священник   Юмор   видео   ирландия   музыка   рэп   
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ALEX Полчаса назад
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10k
Антон Семёныч 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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9k
котегRUS 2 часа назад
Так прихожан нет, от чего бы и рэпчик не послушать
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