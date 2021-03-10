В Ирландии священник случайно включил рэп во время онлайн-службы

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Во время онлайн-проповеди в ирландском городе Бертонпорт случился забавный казус. Священник местной церкви случайно включил трек "Young Prophet" рэпера Black the Ripper во время онлайн-службы.
Засмущавшийся священнослужитель выключил песню спустя несколько секунд и отшутился:
«Black the Ripper ... Надеюсь, ни у кого не возникнет проблем с давлением».
Похоже, что кто-то решил подшутить над священником и добавил музыкальную композицию в церковный плей-лист.
«Black the Ripper ... Надеюсь, ни у кого не возникнет проблем с давлением».
Похоже, что кто-то решил подшутить над священником и добавил музыкальную композицию в церковный плей-лист.
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