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Неосторожный индиец упал в кузов мусоровоза, когда пытался выбросить из своего окна пакет с мусором

Неосторожный индиец упал в кузов мусоровоза, когда пытался выбросить из своего окна пакет с мусором (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 декабря 2020 08:35
Метки: Джайпур   видео   индия   мусор   мусоровозы   неудачи   падение   фейлы   
768
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В индийском городе Джайпур камера наблюдения запечатлела мужчину, который совершил жёсткую посадку в мусоровоз при попытке избавиться от мусора. Индиец высунулся из окна второго этажа с пакетом с отходами, но в какой-то момент потерял равновесие и упал в кузов.

Источник:

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Метки: Джайпур   видео   индия   мусор   мусоровозы   неудачи   падение   фейлы   
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8  комментариев
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11k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
О еще один номинант на премию Дарвина))
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9k
lon 11 минут назад
...главное, что мусор в машину не попал ))))))) Гениально !! )
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605
g789 lon 4 минуты назад
Увы, мусор как раз попал((
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3k
umorist 41 минуту назад
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1k
teleuser 49 минут назад
вот так люди и пропадают, а потом нло обвиняют, духов и прочую нечисть
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854
Владимир Час назад
Годен в любой российский футбольный клуб!
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837
Владимир Час назад
У него там даже специальная маленькая дверца для этого дела сделана ))
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32k
parallax 2 часа назад
Вместо мусора выбросил себя.
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