Неосторожный индиец упал в кузов мусоровоза, когда пытался выбросить из своего окна пакет с мусором

В индийском городе Джайпур камера наблюдения запечатлела мужчину, который совершил жёсткую посадку в мусоровоз при попытке избавиться от мусора. Индиец высунулся из окна второго этажа с пакетом с отходами, но в какой-то момент потерял равновесие и упал в кузов.

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