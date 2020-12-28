Неосторожный индиец упал в кузов мусоровоза, когда пытался выбросить из своего окна пакет с мусором

В индийском городе Джайпур камера наблюдения запечатлела мужчину, который совершил жёсткую посадку в мусоровоз при попытке избавиться от мусора. Индиец высунулся из окна второго этажа с пакетом с отходами, но в какой-то момент потерял равновесие и упал в кузов.
Случайные очевидцы вытащили беднягу из кузова мусоровоза, положили его на землю и стали ждать медиков. О дальнейшей судьбе пострадавшего ничего не известно.
Источник:
Ссылки по теме:
- Болезненное падение любителя пива с моноколеса
- Крайне неуклюжая сотрудница склада
- Жители Камеруна впервые увидели эскалатор
- Попытка поймать выпавшего с подъемника лыжника
- Девушка решила станцевать у открытого окна, но увлеклась
20
Понравилось20
Новости партнёров
Загрузка...