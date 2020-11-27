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Сосед из ночных кошмаров

Сосед из ночных кошмаров (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 ноября 2020 08:01
Метки: видео   жесть   квартира   люди   мусор   мухи   сосед   тараканы   
1562
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Журналисты побывали в квартире мужчины, соседом которого вряд ли кто-то согласится стать добровольно. Повсюду разбросан мусор и бегают тараканы, которые, похоже, совсем не смущают владельца.

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Метки: видео   жесть   квартира   люди   мусор   мухи   сосед   тараканы   
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3k
Mimik Час назад
Нахера так жить?
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390
ЙсГоры Mimik Час назад
"Плохо что-ли? Хорошо!" (C)
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1k
teleuser 11 минут назад
тут голову лечить надо... он же не бухарик... нормальному человеку инстинкт самосохранения не даст не то жить, а зайти в эту антисанитарию.
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363
Andrey 23 минуты назад
Сосед из ночных кошмаров
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417
LinkLine Полчаса назад
конченый мудак
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70
Владимир 49 минут назад
Пригласите туда студентов )
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217
Aleksandr 53 минуты назад
Бля, я живых тараканов видел последний раз в 2006 году, когда школу заканчивал. Сейчас уже все нормальные люди их вывели, а тут оказывается такие заповедники встречаются, не дают вымирать популяции. Считаю таких людей нужно принудительно выселять из квартир, за распространение антисанитарии. Хочешь жить с тараканами переселяйся в тайгу как Агафья Лыкова и разводи.
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352
С того Берега моря Час назад
Ппц
Ппц
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3k
ваня панкин С того Берега моря Полчаса назад
просто мальчик подрос...
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