Сосед из ночных кошмаров

Журналисты побывали в квартире мужчины, соседом которого вряд ли кто-то согласится стать добровольно. Повсюду разбросан мусор и бегают тараканы, которые, похоже, совсем не смущают владельца.
Такого соседа не пожелаешь и врагу.
"Плохо что ли? Хорошо!"
"Плохо что ли? Хорошо!"
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