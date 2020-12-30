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Неожиданные гости в мусорном контейнере

Неожиданные гости в мусорном контейнере (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 декабря 2020 12:59
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   енот   животные   мусор   мусорный контейнер   прикол   
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Проходивший мимо мусорного контейнера мужчина обнаружил в нём пушистых незваных гостей. Однако больше всего автора удивили не сами животные, а их количество. И его можно понять!

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Метки: Юмор   видео   енот   животные   мусор   мусорный контейнер   прикол   
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14k
Игорь Хомченко 2 часа назад
Славься, Джей!Славься, Джей!
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904
Владимир 39 минут назад
Просто он попал на рок-концерт енотов
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3k
Константин 2 часа назад
Митинг!
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