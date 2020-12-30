Неожиданные гости в мусорном контейнере

Проходивший мимо мусорного контейнера мужчина обнаружил в нём пушистых незваных гостей. Однако больше всего автора удивили не сами животные, а их количество. И его можно понять!
Мужчина запечатлел около двух десятков енотов, устроивших в контейнере коллективную трапезу.
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