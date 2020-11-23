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Мужчина запечатлел, в какой грязи живет его сын и невестка-блогерша

Мужчина запечатлел, в какой грязи живет его сын и невестка-блогерша (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 ноября 2020 08:43
Сообщество : Истории из жизни
Метки: беспорядок   блогер   в мире   видео   мусор   реакция   свекор   украина   
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Реальная жизнь довольно часто отличается от нарядных фотографий в социальных сетях. В сети появилось видео, на котором мужчина неожиданно нагрянул в дом, в котором живет его сын и красавица-невестка. Свекор показал разбросанные по всему жилью фекалии домашнего животного, мусор и грязное белье.

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Метки: беспорядок   блогер   в мире   видео   мусор   реакция   свекор   украина   
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3k
SSD Полчаса назад
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1k
Andy Birkin 3 минуты назад
По ролику видно, что дом хороший, ну так найти уборщицу, неужели денег жалко?!?
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Антон 6 минут назад
Блогер, это уже синоним конченного дебила.
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Ям 14 минут назад
сомневаюсь что это кошачьи какахи.
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19k
Батончик с маком Полчаса назад
свинарник
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8k
krivsan Полчаса назад
Мужчина запечатлел, в какой грязи живет его сын и невестка-блогерша
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Mr.Adamson

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