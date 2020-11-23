Мужчина запечатлел, в какой грязи живет его сын и невестка-блогерша

Реальная жизнь довольно часто отличается от нарядных фотографий в социальных сетях. В сети появилось видео, на котором мужчина неожиданно нагрянул в дом, в котором живет его сын и красавица-невестка. Свекор показал разбросанные по всему жилью фекалии домашнего животного, мусор и грязное белье.

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