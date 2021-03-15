Выдохнул на пять: как не стоит пить горящие коктейли

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Студенческая вечеринка в США чуть не закочилась пожаром. Молодые люди решили выпить горящий алкогольный коктейль и один из парней опрокинул напиток на себя. После произошедшего он на несколько секунд почувствовал себя драконом.
Заодно и побрился.
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Во дворе были гаражи, ну и мужики там зависали регулярно. Как-то один из них принёс крепкий самогон, решили тут же попробовать. В процессе питься один давится этим самогоном и кашляет, другой в это время рядом прикуривал... Конечно же весь фонтан самогона изо рта первого попадает на горящую зажигалку второго... Гараж выгорел вчистую.