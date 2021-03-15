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Сообщество Жизнь в США 628 постов • 210 подписчиков подписаться
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Выдохнул на пять: как не стоит пить горящие коктейли

Выдохнул на пять: как не стоит пить горящие коктейли (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 марта 2021 13:18
Сообщество : Жизнь в США
Метки: алкоголь   видео   коктейль   слабоумие и отвага   студенты   
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Студенческая вечеринка в США чуть не закочилась пожаром. Молодые люди решили выпить горящий алкогольный коктейль и один из парней опрокинул напиток на себя. После произошедшего он на несколько секунд почувствовал себя драконом.

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Метки: алкоголь   видео   коктейль   слабоумие и отвага   студенты   
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Hallo FreeSpace Час назад
зачем вообще так пить ?
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mr.Poher 11 минут назад
Лучше, чем задуть горящий спирт - это его зассать! Странно, что никто не догадался.
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21k
Юрьевич 23 минуты назад
Вспомнилась давняя байка нашего двора.
Во дворе были гаражи, ну и мужики там зависали регулярно. Как-то один из них принёс крепкий самогон, решили тут же попробовать. В процессе питься один давится этим самогоном и кашляет, другой в это время рядом прикуривал... Конечно же весь фонтан самогона изо рта первого попадает на горящую зажигалку второго... Гараж выгорел вчистую.
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6k
DenOFF Полчаса назад
Не умеешь пить, не фиг под стол светить!
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86k
Дмитрий Полчаса назад
Алко-огненная эстафета
.
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12k
Toxictofa Дмитрий 2 минуты назад
БЛТЬ!!! Это вообще песец!!! Причем полный!!!)))))
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2k
petia 37 минут назад
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1k
мега гон 54 минуты назад
интересно на что она рассчитывали?
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Альберт Шавлаков Час назад
Боже, храни идиотов! А то без них жить станет совсем скучно
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