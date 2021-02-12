Самоделка для заточки ножей чуть не убила инженера из мира Тик-тока

Мужчина продемонстрировал заточный станок, сделанный им из стиральной машинки. Казалось бы, что могло пойти не так?!
Видео содержит ненормативную лексику
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Метки: видео инженер люди слабоумие и отвага точило
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А мог бы просто купить станок.
олень тиктокный не учел, что раньше движки от стиралок имели более низкие обороты, чем эти..
У меня в гараже два двигателя валяется с кондерами.. бери да делай, но я не стал заморачиваться и купил около 3.700р нормальный точило с камнями, упорами, кожухами, защитой, поставкой и даже подсветкой точительной зоны! А те оставил под что-нибудь другое..