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Самоделка для заточки ножей чуть не убила инженера из мира Тик-тока

Самоделка для заточки ножей чуть не убила инженера из мира Тик-тока (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 февраля 2021 08:48
Сообщество : Юмор
Метки: видео   инженер   люди   слабоумие и отвага   точило   
2940
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Мужчина продемонстрировал заточный станок, сделанный им из стиральной машинки. Казалось бы, что могло пойти не так?!

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Метки: видео   инженер   люди   слабоумие и отвага   точило   
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34  комментария
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453
Buhlo 2 часа назад
гы. идиот же. наглядный пример дикого, беспощадного, бессмысленного диайвая))) сопоставить допустимые обороты точильного круга и обороты двигателя мозгов не хватило. по идее ему должно было в лоб прилететь, чтоб мозги на место встали.
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4k
Webworks 4 минуты назад
тикток - это прям диагноз
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50k
pynh 6 минут назад
Скока там оборотов-то? =)
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273
iKrek 23 минуты назад
Пора бы уже вводить статью за дебилизм.
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468k
АРОН 24 минуты назад
А моего знакомого убила. Соорудил он один-в-один такую же, закрепил на балконе. Какое-то время пользовался. В один ужасный момент во время заточки лезвие ,,сыграло,, в руке, проникающее ножевое ранение брюшной полости, печень, воротная вена. Живого в больницу не довезли. Кровеносное русло пустое: вся кровь в брюшной полости. Аминь.
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15k
sgb66 Полчаса назад
Для дэбилов: на кругах пишут максимальное число оборотов данного круга.
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1k
ALEX Полчаса назад
Теперь покупать новую плиту и ремонтировать потолок. Минимум 10.000 рублей.
.
.
А мог бы просто купить станок.
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7k
Kim Martynov 38 минут назад
сделайте ему подарок
Ссылка coub.com
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9k
MMH Kim Martynov 5 минут назад
Шикарный подарок
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101
Олег 58 минут назад
Про количество оборотов на движке не слышал что-ли идиот?
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253
Борис Колесниченко 59 минут назад
О, я такую же делал) тока у меня оно не разлетелось, а просто двигло сгорело и стало подванивать, выкинул, купил нормальную точилку) Но раскручивало знатно) эти двиги только с ременной передачей наверное колхозить, быстрые, но слабые.
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32k
Игорь Борис Колесниченко 6 минут назад
У тестя пилорама из такого двигателя. Только у него не с самого двигателя момент берётся, а через ремённую передачу.
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1k
Pavel 59 минут назад
Обороты!? Устойчивая поверхность? Пох на всё врубаю на максимум и ставлю на диван!
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1k
ddp Час назад
Так себе идея. Вот если фрезу по дереву постпвить, можно будет дома доски пилить.... Для гроба.
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10k
Великий Кормчий Час назад
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1k
Виталий Час назад
Оборотов у такого движка до 15000, а у точила +-3000
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1k
Виталий Час назад
В общем, руки у него от туда растут.
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5k
Alex Час назад
"Вот себе замутил я".Сцуко,да ты в конец конченный!А где станина,где кожух защитный!?Нет,я буду на стульчике мутить,мутила херов.Ещё один герой тик-тока.
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26k
АнтонПолднев Час назад
Ума нет, считай колека. У меня на таких движках два точила работают уже больше 10 лет. Никаких происшествий.
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30k
Alex 2 часа назад
Тиктокер = идиот
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12k
Сергей 2 часа назад
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45
Дядя Витя 2 часа назад
Кроме "тика" ещё и "ток" есть! Но он же с тик-тока.
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8k
Атеист 2 часа назад
Вот жеж долбобобо..

олень тиктокный не учел, что раньше движки от стиралок имели более низкие обороты, чем эти..
У меня в гараже два двигателя валяется с кондерами.. бери да делай, но я не стал заморачиваться и купил около 3.700р нормальный точило с камнями, упорами, кожухами, защитой, поставкой и даже подсветкой точительной зоны! А те оставил под что-нибудь другое..
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