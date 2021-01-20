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Грузчик решил испытать себя

Грузчик решил испытать себя (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 января 2021 08:44
Метки: видео   грузчик   люди   мешок   слабоумие и отвага   
3580
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1
Если представить игру, в которой против главного героя выступает банда грузчиков, то этот парень мог бы стать одним из труднопроходимых боссов. Он принимал с конвеерной ленты 50-килограммовые мешки с комбикормом и раскладывал их.

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Метки: видео   грузчик   люди   мешок   слабоумие и отвага   
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9k
Антон Семёныч 2 часа назад
Там не столько плечи страдают, сколько грудной и шейный отделы позвоночника. Говорю это как заслуженный обладатель 3 грыж в шейном отделе. Тоже раньше мог легко на плече поносить и мешки с пескобетоном и баллон пропановый 50 литровый. Но за всё с возрастом приходится платить.
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2k
Азиз Ниязов 9 минут назад
Оптимизация энергозатрат
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22
PIKA CUBE 11 минут назад
я то думал там что то произойдет )))))
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98
bylbatarasich 21 минуту назад
Я могу вот так, вау
Вот так, вау
Вот так могу
Я могу вот так, вау Вот так, вау Вот так могу
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2k
System 22 минуты назад
Я могу хоть шпалы таскать, хоть рельсы....но только лёжа на диване.
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16
Aleksander Russkiy Полчаса назад
Та ниче там не страдает, 50кг это не вес для нормального мужика.. Я в море на морозильном траулере работаю. Есть такая должность - трюмный. Так вот я на перегрузе по 5 20кг коробов с мороженой рыбой за раз с штабилей до ленты уношу.. Но это разовые акции, так сея проверить. А про 3 за раз - это на постой.. Быстрее строп нагрузили - быстрее греться пошли. Ах да, совсем забыл - трюм это гигантский холодильник, размером со школьный спортзал. Там темпер -35С. Видео моей работы, кст, есть.. Так что этот мальчик-с-пальчик не такой уж и герой страдалец. Просто обычный парень..
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715
Al gor Полчаса назад
Автор, зачем создавать пост с видео, которое не работает и надо переходить на сторонний сайт что бы его посмотреть?!?
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276
Александр Поляков 36 минут назад
хитрая бородатая обезьяна
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15k
Александр Час назад
Укрепление плеч, чтобы проще было делать: "Ээээ, скрипач жИ, чё широкий, да?(толчок плечом)"
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4k
Vadim Час назад
Ссылка youtu.be
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1k
Andrey Час назад
нормальный грузчик и не такое может
ремонт квартиры, 40 мешков ротбанда, лифт отключили, эти звери по 2 штуки, по 30 кило каждый на 10 этаж по лестнице тащили, даже без передыха
там же, установка двери эльбор около 100 кило, также на спине в одно рыло втащил на 10 этаж
другой случай, не ко мне, в дворе наблюдал, холодильник полноформатный в упаковке на спину и пошел как на прогулку
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1k
Павел Час назад
А этот парень хорош))
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14k
ВОВЧЕГ Павел Час назад
Чо, понравился тебе, так женись!
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1k
Павел ВОВЧЕГ 39 минут назад
Советуешь да? Расскажи сперва про свой опыт, вдруг я передумаю.
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20k
Влад 2 часа назад
Не много мне пришлось грузиться мешками, но там где грузили не руками, а конвейером их вообще не касались. Просто двигали сам язык мешкоукладчика из стороны в сторону постепенно задвигая по мере заполнения. Как то так вот.
Ссылка youtu.be
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1k
Федор Медведев Влад Час назад
только на ленту эти мешки все-таки кто-то загружает на горбу
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16k
babuby 2 часа назад
Не столь важна сила, как умение распределить усилие!
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6k
Перст Указующий babuby 2 часа назад
всегда предпочитаю распределить усилие на другого.
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1k
Влад Чернов 3 часа назад
он прошел игру . читер
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Федор Медведев Влад Чернов Час назад
лет через 10-15 доктора забанят за читерство.
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