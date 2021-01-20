Грузчик решил испытать себя

Если представить игру, в которой против главного героя выступает банда грузчиков, то этот парень мог бы стать одним из труднопроходимых боссов. Он принимал с конвеерной ленты 50-килограммовые мешки с комбикормом и раскладывал их.
Спина и плечевые суставы вышли из чата.
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Метки: видео грузчик люди мешок слабоумие и отвага
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Вот так, вау
Вот так могу
ремонт квартиры, 40 мешков ротбанда, лифт отключили, эти звери по 2 штуки, по 30 кило каждый на 10 этаж по лестнице тащили, даже без передыха
там же, установка двери эльбор около 100 кило, также на спине в одно рыло втащил на 10 этаж
другой случай, не ко мне, в дворе наблюдал, холодильник полноформатный в упаковке на спину и пошел как на прогулку