5 секретов счастья для парней

1561
1
1
Несколько секретов счастья, которые будут понятны каждому представителю сильного пола. Смотрим и запоминаем.
Перевод:
№1 Найди женщину, которая сможет вас рассмешить.
№2 Найди женщину, которая умеет готовить.
№3.Найди женщину, которая действительно слушает вас.
№4. Найди женщину, которая великолепна в постели.
№5 Самый важный. Убедитесь, что эти четыре женщины ничего не знают друг о друге.
№2 Найди женщину, которая умеет готовить.
№3.Найди женщину, которая действительно слушает вас.
№4. Найди женщину, которая великолепна в постели.
№5 Самый важный. Убедитесь, что эти четыре женщины ничего не знают друг о друге.
Источник:
Ссылки по теме:
- Типичное поведение главных героев в фильмах ужасов
- Я совершенно точно не ожидал такого поворота событий
- Когда наступает пора что-то менять в отношениях
- Фотогеничный осел затмил белого тигра
- Розыгрыш известного британского шеф-повара Гордона Рамзи
48
Понравилось48
Новости партнёров
Загрузка...