5 секретов счастья для парней

№1 Найди женщину, которая сможет вас рассмешить.

№2 Найди женщину, которая умеет готовить.

№3.Найди женщину, которая действительно слушает вас.

№4. Найди женщину, которая великолепна в постели.

№5 Самый важный. Убедитесь, что эти четыре женщины ничего не знают друг о друге.