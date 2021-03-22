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5 секретов счастья для парней

5 секретов счастья для парней (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 марта 2021 11:50
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   девушки   женщины   мужчина   правила   прикол   счастье   
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Несколько секретов счастья, которые будут понятны каждому представителю сильного пола. Смотрим и запоминаем.

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Метки: Юмор   видео   девушки   женщины   мужчина   правила   прикол   счастье   
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3  комментария
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13k
seller-k 38 минут назад
№1 Найди женщину, которая смеётся над твоими шутками, умеет готовить, слушает тебя до и после постели, и тогда тебе не надо будет искать трёх других. Я нашёл
. Скоро 40 лет.
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4k
RomaXz 37 минут назад
Зачем переделывать древний анекдот в видео?
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14k
Денис 43 минуты назад
Зная их странную логику, она по ходу начала вычислять кто остальные три прошмандовки :)
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