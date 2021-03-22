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Суровая скандинавская стирка вещей

Суровая скандинавская стирка вещей (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 марта 2021 10:41
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Юмор   видео   прикол   скандинавия   стереотипы   стирка   
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Юмористическая зарисовка о процессе стирки одежды в Скандинавии, высмеивающая стереотипы о том, что раньше было лучше и стирка совсем не мужское дело.

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Метки: Девушка   Юмор   видео   прикол   скандинавия   стереотипы   стирка   
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9  комментариев
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22k
Vazari 2 часа назад
Подозреваю, что ролик снят не за один дубль, конечно. Но, все равно, смотрится здорово. И юмор понятен, и девка по любому, закаленная.
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22k
Vazari Минуту назад
Когда только обзавелся загородной землей и поставил на ней бытовку, первые пару лет, проводил там все свободное время. Практически без удобств. Со временем вырабатывается морозоустойчивость-в кроксах по снегу дойти до колодца, поднять ведро воды, помыть посуду, сполоснуть что-нибудь. Главное, чтобы было, где потом звенящие кохонес отогреть.
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2k
Варг Полчаса назад
это понятно стеб
, но у меня в деревне лет 30 назад так и полоскали, сам санки возил с бельем в тазу, помню еще ждешь чтоб ктото первый пошел на воскресную стирку чтоб потом легче было по сугробам лезть до проруби. Давно в деревне не был зимой, подозреваю что там нихрена не изменилось
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13k
seller-k Час назад
От нашего дома до реки через весь посёлок с полкилометра было. Стирали дома, если стирка большая - полоскать на реку. С первым льдом мужики вырубали майну, большую, сразу несколько женщин, полоскали. Майну огораживали ивняком, чтоб не засыпало снегом, да и замерзала не так скоро. Маманя меня мелкого часто брала с собой. Одно из сильных детских впечатлений - как сильно "горят" руки после холодной воды. А женщины без перчаток всегда были... И ещё запах свежести чистого белья, когда его в избу с верёвки заносили, а оно заморожено, не гнётся даже. В начале 70-х уже не было майны на речке, видать машинок стиральных понакупали
. Мы тоже в город перебрались.
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3k
newegg Час назад
Ха. На Руси, когда зимой портки стирали, потом в проруби всплывшую рыбу собирали.
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9k
Kostick Час назад
даже смотреть холодно.
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84
Ольга Т 2 часа назад
Думаю, что фигово из других сетей сюда тащить. На Руси это в обыденность было. Только совсем не так. Просто стирали дома и тащили полоскать на реку. Но это зимой. Летом и стирали на реке.
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20k
SerGProS 2 часа назад
Стёб. Демонстрация закалки или быстрого способа слечь с воспалением легких
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628
Шурман 2 часа назад
Жалко мне ее , ну ни чего страшного на одну больную будет меньше .
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