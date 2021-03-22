Суровая скандинавская стирка вещей

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Юмористическая зарисовка о процессе стирки одежды в Скандинавии, высмеивающая стереотипы о том, что раньше было лучше и стирка совсем не мужское дело.
Пишет автор видео Йонна Йинтон:
"Да, именно так мы стираем в Северной Скандинавии. Меня уже давно просят сделать руководство, так что держите"
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Метки: Девушка Юмор видео прикол скандинавия стереотипы стирка
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