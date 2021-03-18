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Когда реклама игры круче некоторых военных фильмов

Когда реклама игры круче некоторых военных фильмов (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 марта 2021 08:41
Сообщество : Игромир
Метки: видео   военное   война   игра   игры   трейлер   
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Свежий кинематографический трейлер китайской мобильной стратегии в реальном времени, посвященной Второй мировой войне. Если верить слухам из сети, то эффектный видеоролик делали в Киеве. На это же указывает логотип украинской студии визуальных эффектов во вступительных титрах.

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Метки: видео   военное   война   игра   игры   трейлер   
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2k
DyadyaSasha 44 минуты назад
Реально круто сделано!
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36k
Вепс 39 минут назад
Слухи? Postmodern digital украинская VFX студия. Прям в начальных титрах ролика их лого стоит. Как говорится черным по белому написано.
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15k
Maks Es 51 минуту назад
Ну да, давайте будем равноудалены от наших героических предков и от нацисткой мрази.
Давайте удобнее разместим свои жопы в компьютерных креслах и выберем сторону, за какую играть. Ведь какая разница, правда?
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