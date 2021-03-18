Когда реклама игры круче некоторых военных фильмов

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Свежий кинематографический трейлер китайской мобильной стратегии в реальном времени, посвященной Второй мировой войне. Если верить слухам из сети, то эффектный видеоролик делали в Киеве. На это же указывает логотип украинской студии визуальных эффектов во вступительных титрах.
В комментариях в видеоролику многие пользователи оценили его зрелищность и масштабность. Однако они же оказались расстроены тем, что трейлер посвящен всего лишь мобильной условно-бесплатной игре.
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